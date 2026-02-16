Vannak még Epstein-akták, amiket rejteget a minisztérium a kongresszusi képviselők szerint

Pam Bondi amerikai főügyész és helyettese szombaton a kongresszus tagjainak küldött levélben azt írták, hogy az Igazságügyi Minisztérium nyilvánosságra hozta az összes, „a Minisztérium birtokában lévő feljegyzést, dokumentumot, kommunikációt és nyomozati anyagot”, írja a BBC. Megjegyezték, nem titkoltak el semmilyen feljegyzést „szégyenérzet, hírnévkárosodás vagy politikai érzékenység miatt”.

Thomas Massie, Kentucky republikánus képviselője, az Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvény társszerzője erre reagálva azzal érvelt, hogy bár a minisztérium „készen akar állni a dokumentumok közzétételére”, vannak még olyan fontos fájlok, amelyeket szintén nyilvánosságra kellene hozni. Így a belső feljegyzéseket, jegyzeteket, e-maileket is a vádemelésről vagy annak elutasításáról, a nyomozásról vagy annak elmulasztásáról szóló döntésekről.

Ro Khanna kaliforniai demokrata képviselő, aki szintén a törvény társszerzője volt, azzal vádolta az Igazságügyi Minisztériumot, hogy „szándékosan zavarossá teszi a helyzetet azzal kapcsolatban, hogy ki minősül ragadozónak, és kit említettek egy e-mailben”.

„Abszurd, hogy Janis Joplin, aki Epstein 17 éves korában halt meg, ugyanazon a listán szerepel Larry Nassarral, aki több száz fiatal nő szexuális zaklatásáért és gyermekpornográfiáért került börtönbe, anélkül, hogy tisztáznák, hogyan szerepel bármelyikük is az aktákban” – írta Khanna az X-en. „Tegyék közzé a teljes akták tartalmát” – tette hozzá. „Ne védjék a ragadozókat! Csak a túlélők nevét takarják ki.”

Az Igazságügyi Minisztérium január végén tett közzé több mint 3 milliónyi dokumentumot, amelyek rengeteg levelet, fotót is videót is tartalmaznak, amivel kapcsolatban felmerült az is, hogy az elvileg publikus iratokból rengeteg nevet kitakartak. Többek között Donald Trumpét is.

Az Epstein-aktákról és annak súlyosságáról ebben a cikkben olvashatsz részletesebben.