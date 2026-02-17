Kucsera Gábor zéró toleranciát alkalmazna a drogügybe keveredett közszereplőknél

Kucsera Gábor olimpikon kajakozó, aki a hétvégén Orbán Viktor évértékelőjét is megjárta, mármint azt, ahol a megjelent celebek felének volt korábban rendőrségi ügye, most egy Instagram-videóban mondta el véleményét a drogozásról.

Pontosabban a közszereplők drogozásáról, méghozzá azzal a weboldallal kapcsolatban, ami több mint egy hete egy szobát mutat egy ággyal, az ágy mellett meg talán valami fehér port tartalmazó tálcával. Magyar Péter a napokban elmondta, hogy 2024 augusztusában volt párja, Vogel Evelin egy titkosszolgálati akció keretében elhívta őt egy házibuliba – az említett lakásba –, ahol látott kábítószergyanús anyagot, de ő nem fogyasztott belőle.

Kucsera Gábor videóját azzal kezdte, hogy a csapból is ez a szoba folyik, illetve hogy „egyes közszereplők” olyan buliban vettek részt, ahol „bizonyos fehér por”, feltételezhetően kábítószer volt jelen.

„Nem szeretnék álszent lenni, mert én is voltam ilyen bulikban, és ilyenkor valóban az embernek nem az jut elsőként eszébe, hogy hívja a hatóságokat vagy szóljon a rendőrségnek. Itt sem történt ez meg” – mondta a korábban kokainozásért eltiltott kajakozó, majd azzal folytatta, szerinte zéró toleranciát kell alkalmazni a közszereplők ellen is.

„Leszögezném: mi nem vagyunk közszereplők, minket bekategorizáltak egy celebek halmazba. A közszereplők, azok a politikusok, és azt gondolom, ha ők nincsenek felelősségre vonva, akkor hogyan várhatjuk el azt, hogy a társadalom, illetve a fiatalok felelősségre legyenek vonva, vagy hogy normálisan álljanak ehhez a kérdéshez?”

Ezen a ponton kell kiábrándítanom Kucsera Gábort: attól még, hogy őt celebnek is lehet nevezni, hivatalosan maradt a közszereplő kategóriában. Így a zéró tolerancia rá is vonatkozhatna. Meg Jaberre is.

„Én a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy mit jelent egy rossz döntés a karrierem, a családom és az életem szempontjából. Sosem voltam tipikus drogfüggő, de nagyon nehezen engedtem el, és nagyon nehezen néztem szembe én is a gyengeségeimmel” – mondta Kucsera, aki egyébként a drogellenes DPK tagja.