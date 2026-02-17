Magántartásból szabadulhatott el a Budapest határában látott medve, a Veresegyházi Medveotthonból nem volt szökés

A 2014 májusában Salgótarjánban kilőtt, körülbelül két éves hím barna medve (Ursus arctos) bundája a Bükki Nemzeti Park salgótarjáni Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpontjában 2015. június 3-án. Fotó: MTI Fotó: Komka Péter

A csömöri önkormányzat úgy tudja, a Budapest környékén látott medve valószínűleg nem a szabadból került a környékre, hanem magántartásból szabadulhatott el –írják Csömör Nagyközség Önkormányzatának hivatalos Facebook-oldalán.

Először a fóti önkormányzat adott ki arról közleményt kedd délelőtt, hogy „a szomszédos Mogyoród külterületén, a Kukukkhegy fölötti erdős részen medveészlelésről érkezett bejelentés”.

A környéken található a Veresegyházi Medveotthon, de a veresegyházi önkormányzat közleménye szerint az állat nem a Medveotthonból került ki, az intézmény biztonságosan működik.

A csömöri önkormányzat és a vadásztársaság munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot a környékbeli szakemberekkel – írják. Egyúttal arra kérik a Levendula, Középhegy, Panoráma, Vízműsor utca környékén élőket, hogy elővigyázatosan és óvatosan közlekedjenek, és ha lehet, sétáik során egyelőre kerüljék a környék erdős területeit, valamint a mezőket is.

Amennyiben valaki látja a medvét, ne közelítse meg, és hívja a 112-es segélyhívó számot. „A hatóságok a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik.” (via 24.hu)