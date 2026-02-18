„Hol volt, amikor 500 milliárd forintot kapott a gödi Samsung-gyár? Azt tudom, hogy a Völner–Schadl-ügyben hol volt"

Mezőkövesd, Miskolc, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza és Makó után Magyar Péter szerda este Kaposvárra érkezett. A Tisza Párt elnöke hétfőn kezdte meg a legfontosabbnak nevezett országjárását. Az áprilisig hátralevő 55 napban végigjárja Magyarország kisebb-nagyobb településeit, és sorra mutatja be a párt jelöltjeit.

Kaposvár hagyományosan erős fideszes terep: Szita Károly polgármester 1994 óta vezeti a várost, a térség országgyűlési képviselője, Gelencsér Attila pedig 2010 óta nyer folyamatosan. A Tisza jelöltje a Kaposvár központú Somogy 1-es választókerületben Lőrincz Viktória helyi ügyvéd.

A főtéren összegyűlt tömeg előtt Magyar rögtön Gelencsérhez hasonlította a tiszás jelöltet, azt mondta, szerinte nem nehéz nála jobban képviselni a körzetet. Lőrincz Viktória rövid beszédében főként a közszolgáltatások romlását és a térség elnéptelenedését emelte ki.

Magyar ezután ismét a helyi fideszes képviselőt bírálta. Több, az utóbbi években nagy visszhangot kiváltó ügyet sorolt fel, és azt kérdezte, Gelencsér miért nem lépett fel ezekben.

A gyermekvédelmi rendszer problémáiról szólva azt kérdezte:

„Hol volt Gelencsér képviselő úr, amikor több mint 3000 állami gondozásban lévő magyar gyermeket tettek tönkre szexuálisan, fizikailag és lelkileg?”

Majd - egy 2021-es kormányzati jelentésre hivatkozva - azt firtatta, felszólalt-e az ügyben, segített-e, kérte-e a kormányt a beavatkozásra, vagy „csak mosolygós fotókat készített Juhász Péter Pál rémmel”. A tömegből ekkor valaki azt kiabálta: „börtönbe!”.

Ezután a jegybanki pénzek körüli botrányra utalva ismét azt kérdezte: „Hol volt, miközben a haverjai kilapátolták a nemzeti bankból a 650 milliárd forintot?”

Később a gödi Samsung-gyár ügyét hozta szóba, amely jelentős állami támogatást kapott, miközben - az általa „halálgyárként” emlegetett - üzemben környezetvédelmi és egészségügyi problémák is felmerültek. Majd távollétében ismét Gelencsért szólította meg: „Hol volt, amikor 500 milliárd forintot kapott a gödi Samsung-gyár?” Magyar szerint inkább a somogyi kis- és középvállalkozásokat kellett volna támogatni, a külföldi multik helyett azért, hogy „ne kelljen bezárni a fő utcán” üzleteknek.

Azt tudom, hogy a Schadl–Völner-ügyben hol volt, ott szerepel a neve az aktákban

- emlékeztette az összegyűlteket, hogy a fideszes képviselő neve is felbukkant a végrehajtói helyek kiválasztásával kapcsolatos korrupciós ügy irataiban.

A beszéd végén Magyar Péter a jelenlegi politikai elitnek is üzent, akikről azt mondta, hogy csak zárt magtárakban mernek összegyűlni, harmadosztályú trash celebekkel.

A Tisza jelöltjeiről azt mondta, nem „ilyen képviselőket” akarnak, hanem hétköznapi embereket: „olyanokat kerestünk, akik olyanok, mint ti”.

Programjukból a sajtó, az egyetemek és a tudományos intézmények függetlenségének erősítését, valamint gazdasági élénkítést emelt ki. Valamint ismét elmondta, hogy nem tervezik a kötelező sorkatonaság bevezetését, ahogy Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását sem, valamint kormányra kerülésük esetén megtartanák a déli határkerítést.

Konkrét intézkedésként arról beszélt, hogy egy leendő Tisza-kormány felfüggesztené a közmédia hírszolgáltatását addig, amíg annak pártatlanságát nem látják biztosítottnak, és megszüntetné a propaganda állami támogatását. Szerinte az így felszabaduló pénzt inkább az egészségügyre kellene költeni - például Kaposváron, ahol elmondása szerint a helyi kórházban a leghosszabb a térdprotézis-műtétek várólistája.