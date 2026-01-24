A Fidesz Kaposvár ostromára készül

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács, Szeged és Miskolc után a hetedik háborúellenes gyűlését tartja a Fidesz Kaposváron szombaton.

Igazi fideszes fellegvárban teszi tiszteletét a Digitális Polgári Kör, a polgármester, Szita Károly 1994, az országgyűlési képviselő, Gelencsér Attila 2010 óta nyer zsinórban.

Erősorrendünkben azt feltételezzük, hogy ez inkább tiszás bázis. A legnagyobb ellenzéki párt jelöltje Lőrincz Viktória lesz, aki 2024-ben függetlenként összemérte az erejét egy fideszessel a kadarkúti polgármester-választáson, és akkor vesztett.

A Tisza, akárcsak Miskolcon és Mohácson, Kaposváron sem tart rendezvényt, helyette Kapitány István után újabb szakértőt mutatnak be.

Kaposváron folytatódik a Fidesz „háborúellenes” gyűléseinek tavaly ősszel Győrben indult sorozata. A tavalyi öt esemény azonos forgatókönyv szerint zajlott, a múlt heti miskolcin változtattak néhány dolgon.

Elhagyták a rettegtető háborús árnyjátékot.

Fotó: Bankó Gábor/444

Nem volt Curtis és Radics Gigi. Most kiderül, hogy kettejük párosát csak azért hagyták-e el Miskolcon, mert Curtis egykori újpesti focistaként és jelenkori drukkerként nem szívesen látott vendég Diósgyőrben.

Fotó: Németh Dániel/444

Nagy kérdés az is, hogy marad-e Rákay Philip egyedüli műsorvezetőként, vagy visszatér mellé Szabó Zsófi. Netán megengedik Szabónak, hogy ezúttal ő vezesse egyedül a háborúellenes gyűlést, és Philipet száműzik a Mandiner senkit sem érdeklő élőjébe. Súlyos kérdések ezek.