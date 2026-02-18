Irán lezárta légterét

Irán értesítést adott ki a légi közlekedés számára arról, hogy csütörtökön rakétaindításokat tervez az ország déli részének több térségében – derül ki az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal honlapján közzétett információkból a Reuters beszámolója szerint.



Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

Donald Trump amerikai elnök január elején már fontolgatta, hogy katonai csapást mérjen Iránra, miután a teheráni rezsim az egyre súlyosbodó gazdasági válság és infláció miatt kitört tüntetéseket erőszakkal leverte, és több ezer tüntetőt megölt. Miután a közvetlen katonai lépés végül nem történt meg, a kormányzat a beszámolók szerint kettős stratégiára váltott: nukleáris tárgyalásokat kezdett Iránnal, miközben jelentős katonai erőket csoportosított a térségbe.

Trump két tanácsadója, Jared Kushner és Steve Witkoff kedden Genfben három órán át tárgyalt Abbas Aragcsival, Irán külügyminiszterével. Bár mindkét fél előrelépésről beszélt, amerikai tisztviselők szerint továbbra is komoly nézetkülönbségek vannak. J.D. Vance alelnök a Fox Newsnak azt mondta: a tárgyalások bizonyos szempontból jól haladtak, ugyanakkor világos, hogy az elnök által kijelölt vörös vonalakat Irán egyelőre nem fogadta el. Hozzátette, Trump megállapodást szeretne, de szerinte elképzelhető, hogy a diplomácia „elérte természetes határait”.