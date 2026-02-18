Két óra után áttörés nélkül ért véget az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalás

Áttörés nélkül zárultak az orosz-ukrán háború lezárását célzó Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti tárgyalások Genfben. A háromoldalú találkozók kedden még késő estig tartottak, szerdán viszont már csak két órát – írja a BBC.

Bár Steve Witkoff, az USA külügyi és biztonságpolitikai különmegbízottja optimistán nyilatkozott a tárgyalásokról, az orosz és az ukrán fél is egyaránt „nehéznek” nevezte azokat.

A fő tárgyalások lezárulta után Vlagyimir Megyinszkij, a Kreml tárgyalója körülbelül másfél órán át zárt ajtók mögött megbeszélést tartott az ukrán féllel. A találkozóról részletek nem derültek ki. Egy ukrán diplomáciai forrás szerint némi előrelépés történt „katonai kérdésekben”, beleértve a frontvonal elhelyezkedését és a tűzszünet ellenőrzését.

Rendőrök a béketárgyalások helyszínéül szolgáló szálloda előtt Fotó: BEYZA BINNUR DONMEZ/Anadolu via AFP

De a területi kérdésben – amely nélkül nem képzelhető el tűzszünet – továbbra sem születhet megállapodás, Moszkva és Kijev álláspontja pedig továbbra is távol áll egymástól. Oroszország továbbra is ragaszkodik a keleti Donbász régió (a Donyeck és Luhanszk megyéből álló) teljes ellenőrzéséhez, ami Ukrajna számára viszont nem lehetséges.

Vlagyimir Megyinszkij, a Kreml főtárgyalója szerint egyébként a megbeszélések „üzleti jellegűek” voltak, és azt mondta, hogy „hamarosan” újabb találkozóra kerül sor. Zelenszkij azt mondta, a tárgyalások a két fél eltérő álláspontja miatt „nem könnyűek”.

Röviddel azelőtt, hogy bejelentették volna a tárgyalások befejezését, Zelenszkij azzal vádolta Oroszországot, hogy „megpróbálja elhúzni a tárgyalásokat, amelyek már a végső szakaszba érhettek volna”.