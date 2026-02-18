Orosz részvétel miatt bojkottot hirdet Ukrajna a paralimpián

Ukrán sportvezetők bojkottálják a jövő havi milánó–cortinai paralimpiát amiatt, hogy néhány orosz és fehérorosz sportolónak engedélyezték, hogy saját zászlajuk alatt versenyezzenek – erről az ukrán sportminiszter, Matvij Bidnij beszélt.

Egy néző orosz zászlót lenget a 2018-as téli olimpia megnyitóünnepsége előtt a phjongcshangi stadionban. Fotó: LOIC VENANCE/AFP

A döntés nem érinti az ukrán sportolókat: ők részt vesznek a március 6-15. közötti játékokon, de hivatalos ukrán delegáció nem lesz jelen sem a megnyitón, sem más eseményeken. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság keddi döntése alapján Oroszország és Fehéroroszország összesen tíz parasportolóval képviselteti magát az idei paralimpián. (Reuters)