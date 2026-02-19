Marosvásárhelyen már a Facebookon toborozzák a jelentkezőket a budapesti Békemenetre

Marosvásárhelyen már most gyűjtik a jelentkezőket a márciusi Békemenetre – írja a Transtelex. Egy helyi Facebook-csoportban közzétett felhívás szerint március 14-én este 9 órakor indul a busz, a jelentkezést a Magyar Polgári Erő Párt Maros megyei elnöke koordinálja egy helyi tanáremberrel közösen. A tét nem akármi: „béke vagy háború”, a békét a Fidesz–KDNP nemzeti kormány biztosítja, a jelenlét pedig a szuverén Magyarország melletti kiállás gesztusa, állítják a szervezők.

A kommentek alapján nem mindenki lelkesedik a felhívás iránt, többen arra kérik az erdélyieket, hogy „maradjanak otthon”, és ne jöjjenek át békementezni, de persze buzdítók is bőven akadnak. A Transtelex beszélt a Magyar Polgári Erő Pártjának Maros megyei elnökével, Berki Ferenccel, aki elmondta, hogy közel tíz éve minden évben benne van a csapattoborzásban, a létszámtól függően bérelnek 30 vagy 50 személyes buszt, és mindenki saját zsebből fizeti az utazást. Berki a beszélgetés során többször visszatért arra, hogy szerinte a Tisza Párt nyeresége Magyarországot közelebb vinné az Európai Unió „háborúpárti” álláspontjához, és végső soron katonai szerepvállaláshoz is vezethetne Ukrajnában.

Fotó: Bankó Gábor/444

A szervező azt is felidézte, hogy tavaly volt olyan idős résztvevőjük, aki nagyon elfáradt az úton, és röviddel hazatérés után meghalt. De a résztvevők nemzetszerető emberek, akik vállalják a fáradtságot, mondta a megyei pártelnök. (Transtelex)