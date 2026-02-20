„A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

POLITIKA

Ajándékozás

  • Hende Csaba után új képviselője lesz a szombathelyi választókerületnek.
  • A Fidesz főispánt indít, a Tisza iskolaigazgatót.
  • Még az első fokon 7 év fegyházra ítélt Czeglédy Csaba is rajthoz állhat.
  • Ha kormányt akar váltani, a Tiszának nyernie kell itt.
  • Bár a Tisza az esélyes, az általunk megkérdezett helyiek között sok volt a fideszes.

„Faszért politizálunk már megint! Beszéljünk inkább a kurvákról” – mondta a férfi, aki két perce lépett be a határ menti kocsmába. Nyugodtan szeretett volna meginni két italt, de a vele érkező volt olajbányász ismerőse egyből beleállt a helyiségben italozó fideszesekbe. Tíz perccel korábban a kocsmáros azt mondta nekünk, az egyre hevesebb összetűzések miatt nemrég hoztak egy szabályt, hogy a kocsmában nem beszélnek politikáról. Kezdtük érteni, mire gondolt.

Az ellenzéki férfi azt magyarázta, hogy a környék falvaiban majdnem mindenki fideszes, úgyhogy muszáj az embernek „nagypofájúnak” lennie. Neki nincs is ezzel problémája, szívesen leáll vitázni a fideszesekkel. Ha kell, naponta többször is. Látszott is rajta a rutin. Egyszerre sorozta az asztalnál fröccsöző, 1990 óta a Fideszre szavazó nyugdíjast és a pultot támasztó, „csak a Fidesz!” felkiáltásokkal reagáló harmincas férfit. A vitát mindenki élvezte, csak az apolitikus férfi várta csendben, hogy végre lelépjünk, és helyreálljon a kocsma rendje.

Az 1990 óta a Fideszre szavazó férfi és a volt olajbányász a kocsmában
Fotó: Bankó Gábor/444

A hangulat különleges volt. Mióta októberben elkezdtük járni az országot, először tapasztaltuk, hogy kormánypárti és ellenzéki szavazók hevesen, de egymást tiszteletben tartva vitáznak egymással. Ehhez az ország nyugati határához, a szombathelyi választókerületbe kellett elmennünk.

Balliberálisból fideszes

POLITIKA tisza nemény andrás Czeglédy Csaba Derkovits-lakótelep DK fidesz vaskeresztes hortobágy hende csaba Rápli Róbert vas megye magyar péter választás-26 szombathely riport2026 orbán viktor pornóapáti választás 2026 vámos zoltán
bűnügy