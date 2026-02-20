Az olajvezetékeink az igazat mondják, neked is ezt kellene tenned – üzeni a horvát gazdasági miniszter Szijjártónak

Tovább folytatódik a magyar-horvát üzengetés arról, kötelessége-e Horvátországnak szankciók alatt lévő orosz kőolajat szállítania Magyarországnak és Szlovákiának, mely országok most nem kapnak olajat a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Ante Šušnjar, Horvátország gazdasági minisztere korábban már ironikus hangvételű posztban szembesítette Szijjártó Pétert az Adria vezetékre vonatkozó tavalyi magyar nyilatkozatokkal, és most újfent az X-en válaszolt a magyar külügyminiszternek.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Szijjártó csütörtökön ugyanis úgy fogalmazott, az Adria csak „kiegészítő vezeték”, és nem alkalmas arra, hogy kizárólag azon keresztül lássák el Magyarországot kőolajjal. Šušnjar erre most úgy reagált, hogy a matematikához nyúlt: a százhalombattai finomító 8, a pozsonyi pedig 6 tonna kőolajat tud feldolgozni évente, míg Magyarország hazai kitermelése összesen 1 tonnát tesz ki. Majd a miniszter így folytatta:

Az Adriai-tengeri csővezeték évente 15 millió tonna nyersolajat tud szállítani Omišaljból Magyarországra és Szlovákiába (összeadták, ugye?). NYELVTUDOMÁNYI MEGJEGYZÉS: egyes európai nyelvekben a „kiegészítő csővezeték” kifejezés nyilvánvalóan „alapvetően mindent lefedő csővezetéket” jelent.

Šušnjar szerint a vezeték szállítási díja elenyésző, ezért kizárólag arról van szól, hogy az orosz nyersolaj 30 százalékkal olcsóbb:

Ez az egész felhajtás a pénzről szól. A vezetékeink az igazat mondják – neked is ezt kellene tenned

– fejezi be posztját a miniszter. Csütörtök esti közleményében egyébként a horvát gazdasági minisztérium azt írta, hogy nem született még megállapodás a magyarokkal a kőolaj szállításáról.

