Havazás miatt le kellett zárni a bécsi repteret

A zordra fordult téli időjárás miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése, és az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták, közölték a helyi hatóságok.

„A jelenlegi helyzet alapján 9 órától újra lehetővé válnak egyes felszállások, 10 órától pedig a leszállások is. Továbbra is késésekre kell számítani”- közölte Peter Kleemann a schwechati repülőtér szóvivője.

Fotó: FlightRadar

„Javasoljuk az utasoknak, hogy tájékozódjanak légitársaságuknál a járatuk állapotáról” - tette hozzá Kleemann, és arra kérte az utasokat, hogy ne menjenek ki a repülőtérre, ha járatukat törölték. Tájékoztatása szerint a beérkező járatokat más repülőterekre irányították át.

A heves havazás a közúti forgalomban is fennakadásokat okozott, számos balesetet jelentettek az utakról. Az A21-es autópályát az éjszaka folyamán mindkét irányban lezárták.

Alsó-Ausztriában az A1-es autópályán is több baleset történt, ezért a hatóságok közlése szerint szakaszos lezárások vannak ezen a pályán is.

Az osztrák alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet. Arra kérték a téli sportok kedvelőit, hogy kerüljék a nem biztosított terepeket.

A lavinafigyelő szolgálat munkatársa, Matthias Walcher szerint a nyugat-tiroli régióban akár 50 centiméter friss hó is hullhatott péntekre. (MTI)