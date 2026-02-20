Lengyelország megvonta az ukrán menekültek különleges státuszát

Négy év után márciusban véget ér az Ukrajnából érkező menekültek különleges státusza, márciustól nagyjából ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint bárki másra, aki külföldről Lengyelországra érkezik – írta meg a Notes From Poland.

A kormány és a jobboldali ellenzékhez köthető Karol Nawrocki a lépést azzal indokolta, hogy négy év után kénytelenek voltak normalizálni az ukrán menekültek státuszát. A kivétel korábban megkönnyítette az ukrán menekülteknek a lakhatáshoz jutást, az oktatást, illetve más adminisztratív előnyökkel is járt.

2025-ös szolidaritási felvonulás Krakkóban Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

A törvény életbelépésével az ukrajnai háború elől menekülők tartózkodási engedélye 2027 márciusáig meghosszabbodik, de az egészségbiztosítással nem rendelkező ukrán menekültek ugyanazon elbírálás alá esnek majd, mint a biztosítással nem rendelkező lengyelek – ez alól kivételt képeznek a gyermekek, a terhes nők és a sebesült katonák. A tanév végével megszűnnek az ukrán gyermekek lengyel iskolákhoz való alkalmazkodását segítő intézkedések is, ahogy a lakhatási támogatásokra jogosultak köre is leszűkül a különösen kiszolgáltatott csoportokra.

„Következetesen támogattuk Ukrajnát az imperialista Oroszország elleni küzdelmében” – mondta az elnök, aki szerint Lengyelország minden más országnál szolidárisabb volt az ukránokkal. „De ami a nehéz időkben indokolt volt, az idővel az egyenlőtlenség érzését keltette a lengyel állampolgárokban.”

Nawrocki azt mondta, megígérte, hogy véget vet „a feltétel nélküli kiváltságok korszakának”, most pedig teljesítette az ígéretét. Azt is mondta, hogy a segítségért cserébe mostantól elvárják, hogy az ukrán menekültek is hozzájáruljanak a lengyel közösség életéhez. Szerinte aki munkát szeretne vállalni, annak a szabályozások lehetőséget biztosítanak, de hozzátette, hogy mindez nem a lengyelek kárára történik.