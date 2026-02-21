A Bayern München vezetőedzője Magyarországgal példálózott, nem pozitív értelemben

Rasszista támadás érte a keddi, Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája mérkőzésen utóbbi csapat egyik sztárjátékosát, a brazil-spanyol kettős állampolgárságú brazil válogatott labdarúgót, Vinícius Júnior.

A focista, aki egyébként a meccs egyetlen gólját lőtte, majd kapott egy sárgát, mert túl nagy volt a gólöröme, azt állítja, hogy Gianluca Prestianni, a Benfica argentin játékosa a játék során majomnak nevezte őt. Vinícius Júnior és csapattársai emiatt még a meccs alatt a játékvezetőhöz fordultak, aki ezen a ponton életbe léptette az UEFA antirasszizmus-protokollját, így a mérkőzést nagyjából tíz percre le is állították.

Gólörömért sárga. Fotó: FILIPE AMORIM/AFP

A találkozó után a Benfica vezetőedzője, José Mourinho Viníciust is hibáztatta a történtek miatt:

„Mondtam neki, hogy amikor ekkora gólt lősz, akkor ünneplés után csak sétálj vissza. Utána pedig, amikor a rasszizmussal kapcsolatban veszekedett velem, mondtam neki, hogy a klub legnagyobb történelmi alakja fekete volt. Ennél a klubnál egyik sem kevésbé rasszista, úgyhogy ha ilyesmire gondol, értse meg, hogy ez a Benfica.”

Vinícius Júnior és José Mourinho összeszólalkozása a meccsen. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Mourinho a legendás Fekete Párducra, azaz Eusébióra utalt, amin viszont a Bayer München vezetőedzője, Vincent Kompany akadt ki látványosan. Kompany többek közt azt nyilatkozta:

„A mérkőzés után egy szervezet vezetője, José Mourinho azzal támadta Viníciust, hogy felhozta, miként ünnepelt, ezzel hiteltelenné téve azt amit tett [mármint hogy a bírónál panaszt tett]. Ez vezetői szempontból hatalmas hiba, amit nem szabad elfogadnunk. Ráadásul Eusébio nevét említette, amikor azt mondta, a Benfica nem lehet rasszista, hiszen a klub történetének legjobb játékosa Eusébio volt. Tudják, min mentek keresztül a fekete játékosok az 1960-as években? Mourinho ott volt, hogy Eusebióval utazzon minden idegenbeli mérkőzésre?”

Ezután pedig a jelenlegi helyzetre is reflektált, méghozzá azzal:

„Sok játékos van különböző bajnokságokban, még Európában is, akiknek nincsen hangjuk. Vannak játékosok Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában, ahol ha történik velük valami, és feketék, akkor esélyük sincs semmiféle támogatásra. Vinícius legalább olyan helyzetben van, hogy megragadhatja ezt a pillanatot és tiltakozhat.”

Hogy kontextusba helyezzük Kompany kijelentéseit, érdemes felidézni az utóbbi évek néhány nagy vihart kavaró esetét. A legbotrányosabb talán az volt, amikor az MLSZ egy hónapra eltiltotta a Zalaegerszeg holland edzőjét, Ricardo Monizt, aki annyira felháborodott azon, hogy a Honvéd-szurkolók huhogni kezdtek a hazaiak színesbőrű játékosának, Manzingának, hogy még a pályára is bement, hogy a bírónál reklamáljon (az eset hátteréről itt írtunk bővebben). A bíró végül neki adott piros lapot, aztán jött az eltiltás. A huhogás egyébként a válogatott meccsein is fel-felbukkanó jelenség szurkolói részről.

Szintén beszédes, hogy tavaly tizenöt NB II.-es klub nehezményezte, hogy az MLSZ a cigányozást áttette a korábbi „obszcén, becsmérlőnek” minősített kategóriából a rasszista kategóriába.

A UEFA egyébként a kedden történtek után etikai és fegyelmi vizsgálót nevezett ki, aki a meccsel kapcsolatos esetleges diszkriminatív magatartás gyanúját vizsgálja. Ha bebizonyosodik, hogy Prestianni rasszista megjegyzést tett, akár tízmérkőzéses eltiltást is kaphat. (via CsakFoci)