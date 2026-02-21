Tobzódnak az aláírásgyűjtők a köztereken

  • Hivatalosan is elstartolt a kampány, 50 nap van az országgyűlési választásokig.
  • Intenzív időszak áll előttünk (a főbb tudnivalókról itt, arról pedig, hogy ilyen kampányt még nem látott a ország, itt írtunk bővebben).
  • Az első nap mindig bővelkedik látnivalókban: ki hova települ ki, hol mekkora a sor, ki gyűjti össze előbb?
  • Megnéztük, Budapest egyik legforgalmasabb pontján, a Széll Kálmán tér-Fény utcai piac tengelyen hogy kezdődött az aláírásgyűjtés.
A Tisza pultjainál szombat délelőtt nagy volt a tobzódás.
Fotó: Németh Dániel/444
A Széll Kálmán téren több pultot és még sörpadot is felállítottak.
Fotó: Németh Dániel/444
Szükség is volt rá.
Fotó: Németh Dániel/444
Volt olvasnivaló is, íróeszköz és sárga csekk is.
Fotó: Németh Dániel/444
Koncz Áron ügyvéd, turisztikai vállalkozó a Tisza jelöltje Budapest 04. OEVK-ban.
Fotó: Németh Dániel/444
Magyar Péter is megjelent, meg is rohamozták.
Fotó: Németh Dániel/444
Molnár Csaba aktívan részt vett a DK kitelepülésében.
Fotó: Németh Dániel/444
Gréczy Zsolt és Molnár Csaba aláírásgyűjtés közben.
Fotó: Németh Dániel/444
Épül a pult Tordai Bencének, a választókerület regnáló országgyűlési képviselőjének is.
Fotó: Németh Dániel/444
Tordai a Fény utcai piacnál beszélget a választópolgárokkal.
Fotó: Németh Dániel/444
A piacnál is nagy volt a pezsgés. Itt éppen a Mi Hazánk gyűjt.
Fotó: Németh Dániel/444
Húzóneveik (Dúró Dóra és Toroczkai László) csak plakátformátumban voltak jelen.
Fotó: Németh Dániel/444
A DK Hegyesi Beátát indítja a körzetben.
Fotó: Németh Dániel/444
A Jobbik pedig Szanyó Miklóst (Adorján Béla a párt jelenlegi elnöke).
Fotó: Németh Dániel/444
Pultozott a piacnál a Kutyapárt is.
Fotó: Németh Dániel/444

Sokan kérdeztétek, hogy hol vannak a kormánypárti pultok? A helyszínt alaposan szemrevételező kollégánk szerint szombat délelőtt nem a Széll Kálmán téren és nem a Fény utcai piacnak annál a bejáratánál, ahol mindenki más igyekezett megragadni a választópolgárok figyelmét és tollát.

A Fidesz nevében Orbán Viktor egy hangyabajusznyival korábban jelentette be, hogy összeszedte mind a 106 választókerületben a minimum szükséges 500 aláírást, mit a Tisza.

