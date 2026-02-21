Tobzódnak az aláírásgyűjtők a köztereken

Hivatalosan is elstartolt a kampány, 50 nap van az országgyűlési választásokig.

Intenzív időszak áll előttünk (a főbb tudnivalókról itt, arról pedig, hogy ilyen kampányt még nem látott a ország, itt írtunk bővebben).

Az első nap mindig bővelkedik látnivalókban: ki hova települ ki, hol mekkora a sor, ki gyűjti össze előbb?

Megnéztük, Budapest egyik legforgalmasabb pontján, a Széll Kálmán tér-Fény utcai piac tengelyen hogy kezdődött az aláírásgyűjtés.

A Tisza pultjainál szombat délelőtt nagy volt a tobzódás. Fotó: Németh Dániel/444

A Széll Kálmán téren több pultot és még sörpadot is felállítottak. Fotó: Németh Dániel/444

Szükség is volt rá. Fotó: Németh Dániel/444

Volt olvasnivaló is, íróeszköz és sárga csekk is. Fotó: Németh Dániel/444

Koncz Áron ügyvéd, turisztikai vállalkozó a Tisza jelöltje Budapest 04. OEVK-ban. Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter is megjelent, meg is rohamozták. Fotó: Németh Dániel/444

Molnár Csaba aktívan részt vett a DK kitelepülésében. Fotó: Németh Dániel/444

Gréczy Zsolt és Molnár Csaba aláírásgyűjtés közben. Fotó: Németh Dániel/444

Épül a pult Tordai Bencének, a választókerület regnáló országgyűlési képviselőjének is. Fotó: Németh Dániel/444

Tordai a Fény utcai piacnál beszélget a választópolgárokkal. Fotó: Németh Dániel/444

A piacnál is nagy volt a pezsgés. Itt éppen a Mi Hazánk gyűjt. Fotó: Németh Dániel/444

Húzóneveik (Dúró Dóra és Toroczkai László) csak plakátformátumban voltak jelen. Fotó: Németh Dániel/444

A DK Hegyesi Beátát indítja a körzetben. Fotó: Németh Dániel/444

A Jobbik pedig Szanyó Miklóst (Adorján Béla a párt jelenlegi elnöke). Fotó: Németh Dániel/444

Pultozott a piacnál a Kutyapárt is. Fotó: Németh Dániel/444

Sokan kérdeztétek, hogy hol vannak a kormánypárti pultok? A helyszínt alaposan szemrevételező kollégánk szerint szombat délelőtt nem a Széll Kálmán téren és nem a Fény utcai piacnak annál a bejáratánál, ahol mindenki más igyekezett megragadni a választópolgárok figyelmét és tollát.

A Fidesz nevében Orbán Viktor egy hangyabajusznyival korábban jelentette be, hogy összeszedte mind a 106 választókerületben a minimum szükséges 500 aláírást, mit a Tisza.