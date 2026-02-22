Sebestyén Balázs soknak tartja a bírságot, amit azért kapott, mert mozgássérülteknek fenntartott helyen parkolt

belföld

Kern András és Hajdú Péter típusú közlekedési szabálysértést követett el Sebestyén Balázs: „Megálltam egy pillanatra. Bementem egy pékségbe. Visszamentem, már ott volt” – minderről a story.hu számolt be.

A rádióst azért büntették meg, mert mozgássérülteknek fenntartott helyen parkolt. Sebestyén is elismeri, hogy nem először kapott kerékbilincset, a szabálysértés miatti büntetéssel nincs is problémája, de a büntetés árát sokallja.

„Tudjátok, mi lett ennek az ára a belvárosban? A 11 ezer forintos kerékbilincs ára akár 125 ezer forintos büntetés is lehet. Álljunk azért meg egy pillanatra!”

Sebestyén Balázs
Fotó: Instagram/Sebestyén Balázs

Nagy elődök nyomában

Nem Sebestyén Balázs az első úgynevezett celeb, akinek meggyűlt a baja a szabályos parkolással. Kern András éveken keresztül a Frankel Leó utca és a Margit körút sarkán található pékség előtti járdán parkolt előszeretettel és rendszeresen – máshol is, de itt sokszor –, ezt a gyakorlatot egy beton virágláda elhelyezésével szüntette meg a kerületi önkormányzat. A színművész akkoriban így nyilatkozott parkolási szokásairól: „Sehol nem lehet megállni, és ez elég nagy hülyeség. Úgy kérem, ne jelentsenek mindig fel. Én kifizetem a büntetéseket, értem én, tudom, nem fogok ott parkolni, de feljelenteni? Az olyan ronda dolog.”

A mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolók elfoglalásának királya azonban egyértelműen Hajdú Péter, aki volt, hogy egyszerre kettő ilyen helyet is elfoglalt.

belföld kerékbilincs frankel leó utca kerületi önkormányzat büntetés margit körút sebestyén balázs kern andrás közlekedési szabálysértés mozgássérülteknek fenntartott hely
Kapcsolódó cikkek

Kern András most egy Balassi utcai pékségben járt

Na honnan tudjuk?

Szily László
ÉLET

Atomcsapás Kern Andrásra: virágládát állítottak a színész kedvenc illegális parkolóhelyére

Őrsi polgármester játékos húzással vágta át a gordiuszi csomót.

Szily László
ÉLET

A tilosban parkoló Kern András azt kéri, ne jelentsék már fel

Pláne ne készítsenek a szabálytalanul parkoló autójáról fotót, mert „az olyan ronda dolog”.

Mészáros Juli
ÉLET