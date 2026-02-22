Sebestyén Balázs soknak tartja a bírságot, amit azért kapott, mert mozgássérülteknek fenntartott helyen parkolt

Kern András és Hajdú Péter típusú közlekedési szabálysértést követett el Sebestyén Balázs: „Megálltam egy pillanatra. Bementem egy pékségbe. Visszamentem, már ott volt” – minderről a story.hu számolt be.

A rádióst azért büntették meg, mert mozgássérülteknek fenntartott helyen parkolt. Sebestyén is elismeri, hogy nem először kapott kerékbilincset, a szabálysértés miatti büntetéssel nincs is problémája, de a büntetés árát sokallja.

„Tudjátok, mi lett ennek az ára a belvárosban? A 11 ezer forintos kerékbilincs ára akár 125 ezer forintos büntetés is lehet. Álljunk azért meg egy pillanatra!”

Sebestyén Balázs Fotó: Instagram/Sebestyén Balázs

Nagy elődök nyomában

Nem Sebestyén Balázs az első úgynevezett celeb, akinek meggyűlt a baja a szabályos parkolással. Kern András éveken keresztül a Frankel Leó utca és a Margit körút sarkán található pékség előtti járdán parkolt előszeretettel és rendszeresen – máshol is, de itt sokszor –, ezt a gyakorlatot egy beton virágláda elhelyezésével szüntette meg a kerületi önkormányzat. A színművész akkoriban így nyilatkozott parkolási szokásairól: „Sehol nem lehet megállni, és ez elég nagy hülyeség. Úgy kérem, ne jelentsenek mindig fel. Én kifizetem a büntetéseket, értem én, tudom, nem fogok ott parkolni, de feljelenteni? Az olyan ronda dolog.”

A mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolók elfoglalásának királya azonban egyértelműen Hajdú Péter, aki volt, hogy egyszerre kettő ilyen helyet is elfoglalt.