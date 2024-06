Atomcsapás Kern Andrásra: virágládát állítottak a színész kedvenc illegális parkolóhelyére

Erre mit lép Kern András?

Budapest parkolási punkja, a Megszelidíthetetlen, akit úgy tűnt, hogy se isten, se ember nem tud rávenni arra, hogy úgy parkoljon, mint egy unalmas polgár, a jelek szerint méltó ellenfelet kapott Őrsi Gergely II. kerületi polgármester személyében.

A dologra azután jöttünk rá, hogy olvasónk, Dóri, vasárnap reggel azzal ébresztett, hogy „Frankel Leó utca: virágágyás parkoló autó helyett 😂😂🏴☠️”, az üzenethez ezt a fotót csatolva:

A látvány annyira hihetetlen volt, hogy személyesen is ellenőriznem kellett:

És tényleg egy vidám. LEGO-borítást viselő virágláda áll OTT:

A jelenség felgöngyölítése közben posztolta ki a Facebookra Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, hogy ő áll a virágláda kikerülése mögött.

Azok kedvéért, akik a Marsról olvassák ezt:

Kern András kedvenc parkolóhelyei közül is kiemelkedik a Frankel Leó utca és a Margit körút sarkának pékség előtti szakasza, a budai hídfő villamosmegálló zebrájánál. Kern gyengéi ugyanis közismert módon a péksütemények, itt pedig olyanokat is árulnak. Csakhogy ha az ember a pékség ajtajához képest egy méteren belül akar leparkolni, ezt csak a zebrán és a járdán áthajtva tudja megvalósítani. A polgármester korábban már összecsapott Kernnel az ügyben. A színész tavaly szeptemberi lebukása után azt javasolta, hogy a kérdés megoldásaként jelöljenek ki legális parkolóhelyet a kérdéses járdarészen. Őrsi erre a Facebookon reagált azzal, hogy a szabályok Kernre is vonatkoznak és legalizált parkoló helyett inkább virágládát fognak odarakni.

