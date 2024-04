Kern András a Balassi utcai Culinarisban járt

Budapest egyik legendás színésze, rendezője, énekese és rebellis parkolója csütörtökön elment bevásárolni. Vele vásárolt olvasónk, Ubul, ő csinálta az alábbi fotót, amit annyival kommentált, hogy

Kern András tegnap beugrott a Culinairsba. Kicsit messzebb volt pár szabályos hely is, de a név kötelez.

Ha lenne kígyóbőr dzsekim, eskü, most ajándékoznám oda a Lázadónak, Budapest Andy Rottenjének, miközben könnyes szemmel idézném Sailor szavait a Veszett a világból:



Did I ever tell you that this here jacket represents a symbol of my individuality and my belief in personal freedom?