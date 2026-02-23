Epstein-nyomozás: őrizetbe vették Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusát

Őrizetbe vették Peter Mandelsont, a videófelvételek tanúsága szerint a rendőrök kikísérték a házából és egy jelöletlen autóval vitték el a kormányzó brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusát és egykori főideológusát, az Egyesült Királyság volt washingtoni nagykövetét.

A nyomozók azt vizsgálják, hogy visszaélt-e hivatali pozíciójával a Jeffrey Epsteinhez, az elítélt szexuális bűnelkövetőhöz fűződő barátsága idején. A londoni Metropolitan Police azt is vizsgálja ennek keretében, hogy Mandelson kiszivárogtatott-e Downing Streeten keletkezett e-maileket, illetve piaci szempontból érzékeny információkat Epsteinnek.

Peter Mandelson 2022. szeptember 26-án Liverpoolban. Fotó: OLI SCARFF/AFP

A Mandelson elleni rendőrségi nyomozás azután indult meg, hogy nyilvánosságra hozták az Epstein-aktákat. Februárban a rendőrség két, Mandelsonhoz köthető ingatlant is átkutatott: egyet Londonban, egyet pedig Wiltshire megyében. A Metropolitan Police helyettes rendészeti igazgatója akkor úgy fogalmazott: „A házkutatások egy folyamatban lévő nyomozáshoz kapcsolódnak, amely hivatali visszaélés gyanúja miatt zajlik egy 72 éves férfi ügyében.”

A Mandelson Epsteinhez fűződő feltételezett kapcsolatairól szóló új információk komoly nyomás alá helyezték Keir Starmert amiatt a döntése miatt, hogy 2024 decemberében Mandelsont nevezte ki az Egyesült Államokba akkreditált nagykövetnek. (BBC, Guardian)