Az ország leghíresebb kocsmája előtt próbáltuk megfejteni a zalai politikát, Bödőcs Tibortól kellett segítséget kérnünk

Az önkormányzatok bevételeit folyamatosan elvonják, ezért a kormánytól kell kérni, ha egy település fejleszteni akar bármit.

Miután Keszthelyen két éve váratlanul kikapott a Fidesz, az új polgármester szerint nem csak pénz nem jön, de szóba se állnak vele.

Hévízen is civilek nyertek, de a független polgármester nem kritizál, sőt a KDNP-frakciót is vendégül látta. Jön is a támogatás, de mire elég az?

Elvileg a kisebb és szegényebb települések járnak jól a városok megsarcolásával, úgyhogy megnéztük a tejjel-mézzel folyó új Kánaánt, a zalai falvakat is.

Riport a Zala 2-es választókörzetből, ahol a búcsúszentlászlói utcán tiszás jelöltbe botlunk.

Közép-Európában élünk, tudjuk jól, hogy mindig lehet rosszabb, de azért érdemes rögzíteni, hogy a 2026-os parlamenti választási kampány külső szemmel és helyi szinten maga a pusztulat, a korábbiaknál is agyzsibbasztóbb élmény. Nem hogy képviselőjelölti viták nincsenek, de nyilvános rendezvények is alig, miközben a két nagy párt politikusai az újságírók elől is elbújnak. Amit látni lehet belőlük, az a Facebook-oldaluk, a központi üzeneteket elismétlő, illetve a helyi kampányról készült félperces imázsvideók.

A Fidesznek már évtizedes rutinja van az érdemi kérdések elkerülésében, de a Tisza se akar nagyon lemaradni: ha egy független újság interjút szeretne kérni egy tiszás jelölttől, akkor a pártközponthoz kell fordulni, akik általában nem vagy csak nagyon nyögvenyelősen reagálnak. Így jártam a keszthelyi körzet két esélyes képviselőjelöltjével, a fideszes Nagy Bálinttal és a tiszás Varga Balázzsal is, akiktől interjút kértem, illetve felajánlottam, hogy elkísérem őket kampánykörútjukon a kampányidőszak hivatalos kezdete előtti napokban. Egy büdös szót nem írtak vissza.

Varga Balázs csenget Egerváron Fotó: Facebook/Varga Balázs

A közlekedési államtitkár kampánya ún. szobafórumokból áll, vagyis egy lakásban beszélget néhány emberrel – feltételezhetően olyanokkal, akik amúgy is szimpatizálnak vele. Ezen kívül sorra posztolja, milyen fejlesztéseket hajtott végre a kormány, illetve miket terveznek, ha nem kell az ukránoknak adni a magyarok pénzét. A tiszás jelölt a körzet száz települését járja sorra, kopogtat és beszélget azokkal az emberekkel, akik kijönnek a kerítéshez.

Ahhoz, hogy információkhoz jussunk, nem csak a kampányról, hanem a környék helyzetéről, és ezt megoszthassuk az ott élőkkel és az érdeklődőkkel, vagyis hogy a nyugati civilizáció minimális köztájékoztatási feltételeit teljesíteni tudjuk, olyanokhoz kellett fordulnom, akiket meg lehet szólítani, mert nem fideszesek és nem tiszások.