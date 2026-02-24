Magyar Péter befutó helyet ígért a Tisza listáján Kincse Csongornak, aki a diplomaosztóján az összeomló egészségügyről beszélt

POLITIKA

Az országjárás bajai állomásán Magyar Péter bejelentette, hogy az előválasztáson kikapó Kincse Csongor rezidens befutó helyet kap a Tisza Párt országos listáján. A pártelnök biztos abban, hogy egyéni jelöltjük, az online marketinges Csontos Bence legyőzi majd a fideszes Zsigó Róbertet, így Kincsével együtt két ember is képviseli majd a bajai körzetet.

Balról jobbra Kincse Csongor, Csontos Bence és Magyar Péter a bajai rendezvényen
Fotó: Magyar Péter Youtube-csatornája

Kincse 2025-ben tűnt fel a párt környékén, tavaly októberben derült ki, hogy a frissen végzett rezidens a párt egészségügyi területén dolgozik majd. A Baján szülész-nőgyógyász rezidensként dolgozó Kincse attól vált ismertté, hogy a szegedi diplomaosztóján rendszerkritikus beszédet mondott, arról beszélt, hogy az egészségügy diszfunkcionális, az összedőlés szélén álló rendszer. Kollégáitól utána annyi kritikát kapott, hogy a rendszer már össze is omlott.

Fotó: Magyar Péter Youtube-csatornája

Magyar a szokásos üzenetek – a kormány, külön Lázár János, a helyi fideszes jelölt bírálata és a Tisza programjának ismertetése – mellett arról beszélt, milyen sokan mennek ki az országjárására. Szerinte ez azt mutatja, hogy az emberek már nem félnek. A párt kész a kormányzásra, Magyar szerint a Tiszának 3 millió szavazója van, de őket el is kell vinni a választásra.

POLITIKA bajai körzet bács 06 Kincse Csongor magyar péter Tisza Párt zsigó róbert országgyűlési választás 2026 csontos bence választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Egy háziorvos, egy frissen végzett rezidens és egy ortopéd főorvos mutatkozott be Vácon a Tisza egészségügyi programjában

Az egészségügyi konferencia után bemutatkozott három új tiszás, és két egészségügyi ösztöndíj programot is bejelentett Magyar Péter.

Fődi Kitti
POLITIKA