Új dátum van, konkrétabb, mint valaha, jelen állás szerint július 4-ig lehet vége az orosz–ukrán háborúnak

Washington idén július 4-éig le akarja zárni az orosz–ukrán háborút. Erről a Bloomberg írt európai és NATO-s forrásokra hivatkozva, az orosz agresszió kezdetének 4. évfordulója alkalmából közzétett cikkében. A hírügynökség ezzel együtt arra is kitért, hogy sokan úgy vélik, Vlagyimir Putyin orosz elnök nem adja jelét, hogy hajlandó lenne megállapodást kötni a jelzett időpontig.

A Fehér Ház semmilyen módon nem kommentálta a Bloomberg értesüléseit.

Az orosz elnöki adminisztráció eddig nem értékelte érdemben az évfordulót, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont egy videót is közzétett, valamint jó néhány interjút adott nagy nemzetközi lapoknak és tévécsatornáknak. Ezek mindegyikében kitért arra, hogy Ukrajna nem hajlandó „ingyen” teljesíteni az oroszok fő követelését, vagyis harc nélkül kivonulni a Donbasz még általa ellenőrzött térségéből.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Davosban, 2026. január 22-én Fotó: HANDOUT/AFP

A CNN-nek azonban beszélt arról is, hogy Donald Trump amerikai elnök azt szeretné, ha Kijev egyidejűleg több megállapodást is elfogadna: békekötést az oroszokkal; együttműködést az Egyesült Államokkal és az európai országokkal; a biztonsági garanciákról szóló többoldalú dokumentumokat. Zelenszkij arra utalt, hogy Trump szerint ezek aláírására egy nagyszabású ünnepség keretei között kerülhetne sor.

Márpedig annál nagyobb szabású ünnepségek nem nagyon lehetnének, amilyenek az idei függetlenség napján, július 4-én vannak kilátásban, amikor az USA a 250. születésnapját fogja ünnepelni. Arról, hogy Trump a nyár elejéig szeretné lezárni az orosz–ukrán háborút, már korábban is jelentek meg hírek, a konkrét dátumot viszont most először dobták be a szokásos névtelen tisztségviselők.