„Dátumot akarok” – Zelenszkij minél előbb tudni szeretné, hogy Ukrajna mikor csatlakozhat az Európai Unióhoz

Ukrajna és Oroszország a háború végének kezdeténél tart, mondta a Financial Timesnak adott interjújában Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök az orosz agresszió negyedik évfordulójának előestéjén arra biztatta az amerikaiakat, hogy ne dőljenek be Vlagyimir Putyin játszmáinak.

Zelenszkij szerint az oroszok átverik Donald Trump amerikai elnököt, így próbálva gyengíteni Kijev tárgyalási pozícióit. Putyin csak játszik, és nem gondolja komolyan a háború lezárására irányuló törekvéseket. „Játszanak Trumppal és az egész világgal – mondta Zelenszkij. – Putyin azt hiszi, hogy meggyőző, de ez nem igaz, mert rossz színész” – tette hozzá. Beszélt ezzel kapcsolatban arról is, hogy a háború lezárása az oroszoknak éppúgy érdekük, mint az ukránoknak, de érdemi biztonsági garanciák nélkül semmifajta tűzszünetnek nincs értelme.

Az amerikaiak hiába hiszik, hogy ha Putyin megkapná a Donbasz egészét, akkor leállna, ez nincs így. „Nem hiszek ebben, Oroszországnak nem szabad hinni” – magyarázta. Ezzel összefüggésben rosszallóan jegyezte meg, hogy Trump nagyobb nyomást gyakorol Ukrajnára, mint az oroszokra.

Zelenszkij és Ursula von der Leyen 2025 októberében, Dániában Fotó: IDA MARIE ODGAARD/Ritzau Scanpix via AFP

Az ukrán elnök az Európai Uniónak is üzent, azzal, hogy hagyjanak fel a hitegetéssel, és tűzzék ki a dátumot, amikor megtörténhet Ukrajna csatlaklozása. Ennek szerinte 2027-ben meg kell történnie. „Dátumot akarok” – mondta, mivel „nem szabad engedni”, hogy a „következő vezetők” vagy a következő generáció olyan helyzettel szembesüljön, amelyben Oroszország évtizedekre blokkolhatja Ukrajna uniós tagságát.

Zelenszkij mindezek mellett közölte: Ukrajna közel jár ahhoz, hogy beindítsa a Flamingo cirkálórakéták sorozatgyártását, amelyekkel szemben tehetetlen az orosz légvédelem. Az ukrán állítások szerint ilyenekkel találták el a napokban a votkinszki rakétaüzemet Belső-Oroszországban.