Első fokon 80 óra jóvátételi munkára ítélték a férfit, aki kalapáccsal támadt rá két tiszás aktivistára

Első fokon 80 óra jóvátételi munkát kell végeznie a bírósági ítélet szerint annak a 41 éves férfinak, aki kalapáccsal (korábbi hírek szerint baltával) támadt rá egy panelházban a Tisza Párt önkénteseire.

A Debreceni Járásbíróság a büntetlen előéletű vádlottat felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettében mondta ki bűnösnek, a vádlott elismerte a bűncselekmény elkövetését. Tettét azzal magyarázta, hogy aznap rossz napja volt, a késő délutáni csengetés miatt pedig ingerült lett. A férfi elmondta, hogy a kalapáccsal nem akarta az önkénteseket bántalmazni, csak rájuk akart ijeszteni.

Az ítélet szerint a férfi 2026. január 30-án 17 óra 35 perc körül debreceni lakásában tartózkodott, amikor a lépcsőházban megjelent két önkéntes, akik egy politikai pártnak támogató aláírásokat gyűjtöttek.

Miután az önkéntesek becsengettek a lakásba, a férfi kijött, ekkor a folyosórácsnál tájékoztatták, hogy melyik politikai párttól jöttek. A vádlott ezt követően ingerült lett és kiabált. Ezután az önkéntesek megkérdezték a férfit, hogy melyik párttal szimpatizál, illetve melyikre fog szavazni, ekkor a vádlott közölte, hogy nincs közük hozzá, majd emelt hangon távozásra szólította fel őket. A vádlott azt is hozzá tette, hogy ha nem mennek el, akkor hozza a baltáját.

A férfi kijelentéseit követően a két önkéntes távozott az emeletről, míg a férfi visszament a lakásába, ahol magához vett egy kalapácsot, majd azt a kezében tartva a lépcsőházban megindult lefelé, ahol észlelte, hogy az önkéntesek tovább folytatják az aláírásgyűjtést.

Fotó: Debreceni Járásbíróság

A vádlott a kalapáccsal a kezében agresszívan lépett fel és fenyegetően felszólította a két önkéntest, hogy hagyják el a lépcsőházat. A vádlott a kalapácsot a teste előtt tartva megindult az önkéntesek irányába, akik a lépcsőn lefelé futva távoztak a helyszínről, majd a férfi támadó jellegű fellépése miatt értesítették a rendőrséget. Az esetet követően a vádlott a lépcsőházból már nem ment ki, hanem visszament a saját lakásába.

A vádlott a jóvátételi munkát választása szerint állami vagy önkormányzati fenntartású intézménynél, közhasznú jogállású civil szervezetnél, továbbá egyházi jogi személynél végezheti.

A bíróság azért döntött úgy, hogy a büntetés kiszabását a törvény értelmében egy évre elhalasztja és intézkedést alkalmaz a vádlottal szemben, mivel álláspontja szerint alaposan feltehető, hogy ezen büntetés célja így is elérhető, továbbá enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott tényfeltáró, beismerő vallomást tett, az eljárás során megbánó, erős szégyenérzetet mutató magatartást tanúsított. Ha a vádlott a jóvátételi munka elvégzését egy éven belül megfelelően igazolja, büntethetősége megszűnik.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére, míg a vádlott és védője a döntést tudomásul vették.

A kopogtató tiszás önkéntesek elleni támadásról Magyar Péter számolt be először, nem sokkal később pedig Tárkányi Zsolt, a párt szóvivője és képviselőjelöltje az egyik debreceni körzetben azt mondta, az aktivistáik szerint baltával a kezében, hazaárulózva eredt utánuk a férfi egy panelházban. A házfelügyelő azt állította a pártnak, hogy a támadó tanár. Később egy hosszú posztban még Debrecen fideszes polgármestere is elítélte a támadást.