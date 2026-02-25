Körlevelet írt az MCC-főigazgató: „Nem fogjuk hagyni, hogy azt, amit közösen hoztunk létre, rossz szándék vagy politikai indulat ellehetetlenítse és lerombolja”

„Természetesen ahogy eddig, úgy a továbbiakban is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük diákjainkat, a szülőket és munkatársainkat a kívülről érkező fenyegetéstől” – írja körlevelében Szalai Zoltán. A Matthias Corvinus Collegium Alapítvány főigazgatójának szövegét több olvasónktól is megkaptuk, nem meglepő módon, hiszen már a megszólításból kiderül – „Kedves Diákok, Szülők, Kollégák! Kedves MCC Közösség!” –, hogy több ezer emberhez mehetett ki.

Szalai Zoltán az MCC országgyűlési választások utáni sorsa miatt aggódik, ugyanis a körlevél szerint „az elmúlt időszakban olyan nyilatkozatok és programtételek láttak napvilágot a közéletben, amelyek közvetlenül a Mathias Corvinus Collegium szétverését, ellehetetlenítését tűzték ki célul.”

Konkrétabban: „A Tisza Párt programjában immár írásban is megjelent az a szándék, hogy – a hatályos jogi kereteket és a jogbiztonság alapelveit átlépve – visszavegye azokat a vagyonelemeket és támogatásokat, amelyeket az Országgyűlés döntése alapján az MCC kapott meg. Ezek a kijelentések korábban utalások szintjén már elhangzottak, most azonban minden eddiginél egyértelműbb formában kerültek rögzítésre.”

Fotó: Németh Dániel/444

Szalai szerint „fontos, hogy mindannyian értsük, mit jelentene ez a gyakorlatban: ez nem egy, csak az intézményünket érintő elméleti vita. Ez több mint 8000 diákunk jövőjéről szól, akik ma teljesen ingyenesen vesznek részt a Fiatal Tehetség Programban, a Középiskolás Programban, a KP FAKT-ban, az Egyetemi Programban, a Roma Tehetség Programban, az MCC Pluszban, a Vezetőképzőben és más posztgraduális képzéseken, a diákprojektekben, a nyelvoktatásban, a sportprogramokban, a személyre szóló mentorprogramokban, a közösségi és karriertámogató eseményeken.”

A körlevél külön üzen a határon túliaknak is: „És szól a határon túli központjainkról is Kárpátalján, Erdélyben, a Vajdaságban és a Felvidéken, ahol az MCC nem pusztán képzési helyszín, hanem valódi közösség. Közösség, amely segíti az ott élő magyar fiatalokat nemzeti identitásuk és kulturális kötődésük megőrzésében.”

Szalai Zoltán ugyan nem biztatja a címzetteket szó szerint arra, hogy szavazzanak a Fideszre, de nem is bíz semmit a véletlenre: „Az elmúlt években együtt építettünk fel egy olyan tehetséggondozó intézményt, amely mára Közép-Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjává vált – írja. – Ezt az értéket közösen teremtettük meg: diákok, szülők, oktatók és munkatársak közösségeként. Nem fogjuk hagyni, hogy azt, amit közösen hoztunk létre, rossz szándék vagy politikai indulat ellehetetlenítse és lerombolja.”