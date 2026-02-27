A választási bizottság szerint törvénysértő volt a hajdúböszörményi iskolában tartott Lázárinfó, ahol a fideszes jelölt kampányolt

POLITIKA

A választási bizottság szerint törvényt sértett a fidesz Hajdú-Bihar megyei egyéni képviselőjelöltje (és történetesen az Agrárkamara elnöke), Papp Zsolt György, amikor február 23-én Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen Lázárinfót tartott a hajdúböszörményi Széchenyi István Szakképző Iskolában, számolt be a Debreciner.

A Hajdú-Bihar megyei 6-os számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) pénteken megállapította, hogy Papp Zsolt György megsértette a választási törvény választás tisztaságára, az esélyegyenlőségre, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásról szóló alapelveit, továbbá megsértette a nemzeti köznevelési és a szakképzési törvényt is.

A választási bizottság 900 ezer forint bírságot szabott ki a politikusra, továbbá eltiltotta a további jogsértéstől. A bírság kiszabásakor a választási bizottság figyelembe vette a jogsértés súlyát és szándékosságát is.

Az iskolát fenntartó Északi Agrárszakképzési Centrum erről a Debrecinernek azt nyilatkozta, a rendezvény nem érintette a szakképző intézmény oktatási, képzési feladatellátásának időtartamát.

Csakhogy szakképzésről szóló 2019-es törvény 31. paragrafusa szerint szakképző iskolában semmilyen körülmények között nem lehet pártrendezvényt tartani: „a szakképző intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható”.

Hajdú-Bihar 06

Hajdúböszörmény péntek 20:03
Fontos jelöltek
  1. Papp Zsolt György
    Papp Zsolt György
    FIDESZ
  2. Göröghné Bocskai Éva
    Göröghné Bocskai Éva
    Tisza
  3. Nagy Zoltán
    Nagy Zoltán
    Mi Hazánk
  4. Csige Tamás
    Csige Tamás
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.

A lap magán a rendezvényen szembesítette ezzel Papp Zsolt Györgyöt is, akinek értelmezése szerint betartották a jogszabályokat, ugyanis szerinte nem oktatási helyiségben zajlott a rendezvény, az ingatlan többi része más helyrajzi és házszámon található, továbbá nincs oktatás a pártpolitikai rendezvénnyel egy időpontban.

Az OEVB határozata egyelőre nem jogerős, azzal szemben március 2-ig fellebbezhet Papp Zsolt György.

POLITIKA iskola fidesz Papp Zsolt György lázárinfó hajdu-06 hajdú-bihar választási bizottság bírság kampány Lázár János választás 2026 törvénysértés