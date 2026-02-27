Pintér szerint a rendőrség „nem követett el semmilyen mulasztást” a Szőlő utcai ügyben

Pintér Sándor szerint egy belső vizsgálat arra jutott, hogy a rendőrség nem követett el semmilyen mulasztást Juhász Péter Pál ügyében. A belügyminiszter ezt a Partizán kérdésére válaszolta egy aszódi fórumon.

Azt is mondta, azért nem hozzák nyilvánosságra a vizsgálat eredményeit, mert az ügyészség „külön vizsgálatot folytat a büntetőeljárás keretében”.

„Ha az ügyészség valamire rátalál, ami elkerülte a figyelmünket, akkor természetesen ezt figyelembe fogjuk venni. De egyértelműen mondom, a rendőrség szakszerűen végrehajtotta azokat a feladatokat, amelyek a Szőlő utca területén rá hárultak”

– tette hozzá.

Juhász Péter Pált a Nemzeti Védelmi Szolgálat (ez egy belügyminisztériumi bűnüldöző szerv) által végzett titkos felderítés eredményeként tartóztatták le tavaly májusban. A nyomozást a rendőrség végezte, azonban tavaly szeptemberben az ügyészség saját hatáskörébe vonta az ügyet, jelenleg a Központi Nyomozó Főügyészség az illetékes.

Nagy Gábor Bálint főügyész korábban arról beszélt, azért vonták ügyészségi hatáskörbe a nyomozást, mert

több olyan beadvány, feljelentés érkezett, ami szerint az ügyben eljáró nyomozók már-már bűncselekményt megvalósítva nem végezték korrektül a munkájukat”.



Novemberben Orbán Viktor is arról beszélt a parlamentben „a rendőrség miért nem tudott kellő időben hatékonyan fellépni, amire nekik az a válaszuk van, hogy valóban, amikor először feljelentés történt, akkor nem tudták megfogni az embert, amikor másodjára történt a feljelentés, akkor viszont igen”.

„Én is szeretném tudni, hogy amikor az első feljelentés történt, akkor miért nem volt elég hatékony az a nyomozó, az az osztály, az a részleg, aki ezzel foglalkozott”

– mondta.

Nem tudjuk, Orbán melyik feljelentésre gondolt, de a 444 feltárt egy 2016-os esetet, amikor a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat akkori vezetője, Kuslits Gábor, egy budapesti gyermekotthon igazgatója és gyermekvédelmi gyámok részletesen elmondták egy rendőrnek, hogy tudomásuk szerint Juhász Péter Pál, aki akkor már öt éve igazgatta a Szőlő utcai javítóintézetet, gyermekotthonból szökött lányokat bújtat az élettársával, és szexuálisan visszaél velük, prostitúcióra kényszeríti őket.

A rendőr ezen a találkozón megnyugtatta őket, hogy Juhászt megfigyelés alatt tartják, tudnak ezekről a bűncselekményekről, ezért ne beszéljenek az elhangzottakról senkinek, intézkedni fognak. Ugyanakkor több jelenlévő visszaemlékezése és a Juhász letartóztatása óta zajló nyomozásban tett tanúvallomások szerint azt is a tudtukra adta, hogy nem teljes a szakmai szabadsága ebben a kérdésben, meg van kötve a keze a felettesei által. A találkozó után a rendőr nem jelentkezett többet, Juhász pedig még kilenc évig a Szőlő utcai javító vezetője maradhatott.

Két lány, akikkel kapcsolatban a jelzést tették, tehát akikről már 2016-ban úgy tudták a gyermekvédelmi szakemberek, hogy Juhász és az élettársa prostituálja őket, a Juhász gyanúsításáról elsőként beszámoló rendőrségi közleményben is szerepelnek.

A 2016-os év több szempontból is fordulópont lehetett volna Juhász Péter Pál történetében – de a fordulat elmaradt. Helyette ez lett az az év, amikor a Szőlő utca igazgatója mindent megúszott. A 444 az érintettekkel folytatott háttérbeszélgetések és a Juhász Péter Pál ellen folyó nyomozásban tett tanúvallomások alapján rekonstruálta a történteket ebben a cikkben.