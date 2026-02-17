Tíz évvel ezelőtt Juhász Péter Pálnak háromszor is buknia kellett volna, de mindent megúszott

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

2016 fontos év volt Juhász Péter Pál számára. Öt évvel azelőtt nevezték ki az ország egyik legnagyobb presztízsű gyermekvédelmi intézménye, a Budapesti Javítóintézet igazgatójává. A pozíció szakmai elismertséget és befolyást hozott, amellett, hogy a szociális munkás Juhász valószínűleg életében nem keresett még olyan jól, mint akkor.

Az ötéves évforduló azt is jelentette, hogy abban az évben döntött az intézmény fenntartója, a Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) Juhász újabb öt évre szóló kinevezéséről.

Ha jól keveri a lapjait, gondolhatta a még csak 48 éves Juhász, és sem ő maga, sem a javító nem keveredik semmiféle botrányba, ismét pozitívan bírálják el a pályázatát, és bebiztosíthatja magát a Szőlő utca élén egészen 2021-ig.

Ez csak részben történt így. Az igazgatóval szemben abban az évben súlyos vádak merültek fel. Előbb egy gyermekvédelmen belüli eljárásban került elő a neve egy kiskorú prostituálásával összefüggésben. Nem sokkal később több gyermekvédelmi szakember összeállt, és egy rendőrnek elmondták, miket tudtak meg róla. Ezután egy névtelen levél alapján rendőrségi eljárás és fenntartói vizsgálat indult az általa vezetett intézménnyel szemben, ami már a korabeli hírekben is megjelent. Legjobb tudomásunk szerint a levél az azt megelőző rendőri találkozótól függetlenül íródott.

Ennyi jelzéssel 2016 fordulópont kellett volna legyen Juhász Péter Pál történetében – de a fordulat elmaradt. Helyette ez lett az az év, amikor a Szőlő utca igazgatója mindent megúszott. A 444 az érintettekkel folytatott háttérbeszélgetések és a Juhász Péter Pál ellen folyó nyomozásban tett tanúvallomások alapján rekonstruálta a történteket.