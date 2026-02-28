Tizenháromezer lőszer volt a Kubára támadó kubai emigránsoknál

Újabb részleteket derültek ki a két nappal ezelőtt a kubai partok közelében lezajlott tűzpárbajról. A kubai fegyveres erők négy támadót megöltek, hatot megsebesítettek.

A kubai hatóságok most azt közölték, hogy a kubai emigránsokból álló csoport 13 ezer lőszerrel, 13 puskával és 11 pisztollyal volt felszerelkezve. Voltak náluk drónok, adóvevők, kések, kommunistaellenes emigráns kubai csoportok jelvényei. A hajón összesen tízen voltak, a hat sebesültet őrizetbe vették.

Az emigránsok közel 200 méteres távolságban rálőttek egy kubai járőrhajó kapitányára, el is találták őt, aki ennek ellenére a támadók felé irányította hajóját, és egymástól 20 méterre voltak, amikor a tűzharc elkezdődött.

A belügyminisztérium a televízió rendkívüli híradásában mutatta be a lefoglalt fegyvereket, valamint a golyónyomokkal teli floridai hajót.

A kubaiak szerint a csoport célja az volt, hogy a közrendet megzavarja Kubában, a lakosságot fellázítsa, „ellopja a forradalmat”.

Fotó: CUBAN TV/AFP

Fotó: CUBAN TV/AFP

Fotó: CUBAN TV/AFP

A támadók eredetileg két motorcsónakkal indultak a floridai partoktól, de az egyiket hátrahagyták, mert meghibásodott.

Az USA kétkedve fogadta a kubai híreket. Marco Rubió külügyminiszter független vizsgálatot követelt, és elhatárolódott a feltételezett akciótól.

A kubai hatóságok szerint az elfogott támadókat akár halálra is ítélhetik, ha a legsúlyosabb vádak igazolódnak be.

Donald Tump éppen pénteken vetette fel Kuba „békés átvételének” lehetőségét.

Amióta január 3-án amerikai kommandósok elrabolták Caracasból a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót és feleségét, nemcsak Venezuela további sorsával kapcsolatban sok a kérdőjel, hanem az országgal szinte szimbiózisban élő Kubáéval is. Az amerikaiak nem engednek több venezuelai olajat abba a szigetországba, ahol már eddig is a működőképesség szélén táncolt az állam. A kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt. Erről itt írtunk részletesen.

(Via Reuters)