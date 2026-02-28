Tizenháromezer lőszer volt a Kubára támadó kubai emigránsoknál

Újabb részleteket derültek ki a két nappal ezelőtt a kubai partok közelében lezajlott tűzpárbajról. A kubai fegyveres erők négy támadót megöltek, hatot megsebesítettek.
A kubai hatóságok most azt közölték, hogy a kubai emigránsokból álló csoport 13 ezer lőszerrel, 13 puskával és 11 pisztollyal volt felszerelkezve. Voltak náluk drónok, adóvevők, kések, kommunistaellenes emigráns kubai csoportok jelvényei. A hajón összesen tízen voltak, a hat sebesültet őrizetbe vették.
Az emigránsok közel 200 méteres távolságban rálőttek egy kubai járőrhajó kapitányára, el is találták őt, aki ennek ellenére a támadók felé irányította hajóját, és egymástól 20 méterre voltak, amikor a tűzharc elkezdődött.
A belügyminisztérium a televízió rendkívüli híradásában mutatta be a lefoglalt fegyvereket, valamint a golyónyomokkal teli floridai hajót.
A kubaiak szerint a csoport célja az volt, hogy a közrendet megzavarja Kubában, a lakosságot fellázítsa, „ellopja a forradalmat”.
A támadók eredetileg két motorcsónakkal indultak a floridai partoktól, de az egyiket hátrahagyták, mert meghibásodott.
Az USA kétkedve fogadta a kubai híreket. Marco Rubió külügyminiszter független vizsgálatot követelt, és elhatárolódott a feltételezett akciótól.
A kubai hatóságok szerint az elfogott támadókat akár halálra is ítélhetik, ha a legsúlyosabb vádak igazolódnak be.
Donald Tump éppen pénteken vetette fel Kuba „békés átvételének” lehetőségét.
Amióta január 3-án amerikai kommandósok elrabolták Caracasból a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót és feleségét, nemcsak Venezuela további sorsával kapcsolatban sok a kérdőjel, hanem az országgal szinte szimbiózisban élő Kubáéval is. Az amerikaiak nem engednek több venezuelai olajat abba a szigetországba, ahol már eddig is a működőképesség szélén táncolt az állam. A kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt. Erről itt írtunk részletesen.
(Via Reuters)
A belügyminisztérium szerint a támadók kubai állampolgárok voltak, akik az Egyesült Államokban éltek. Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, kivizsgálják az esetet.
Marco Rubio nagyon magas szinten foglalkozik az üggyel.
Három nappal az után, hogy elrabolták Venezuelából Nicolás Madurót és feleségét, úgy tűnik, ezen kívül egyelőre más nem változik az országban. A sokat szenvedett venezuelaiaknak az amerikai akciótól nem lett jobb, de legalább rosszabb sem. Ez Washington eddigi latin-amerikai beavatkozásaihoz képest pozitív mérleg.
A kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de olyan nehéz helyzetben még nem volt, mint amilyenbe Nicolás Maduro elrablása után került. Csak az a gond, hogy a szigetországban gyakorlatilag nem maradtak tettre kész fiatalok, aki bedönthetnék a rendszert.