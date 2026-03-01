A tiszások az otthonaikra erősített plakátokkal szállnak be a kampányba

Elkezdtek felkerülni a tiszás választási plakátok a párt szimpatizánsainak otthonaira. A Tisza év elején tett közzé felhívást, hogy aki teheti, igényeljen a párttól molinót, plakátot, amit aztán kitesznek erkélyekre, kerítésekre, kertbe, ablakokba. Most azt írják, több mint tízezren igényeltek ilyen molinókat, és a Tisza Szigeteken keresztül elkezdődött a kiszállításuk.

Magyar Péter korábban azt mondta, a pártnak nem lesznek óriásplakátjai, mert az „vizuális környezetszennyezés”, de kisebb plakátok lesznek, olyanok, amiket villanyoszlopokra lehet erősíteni, utóbbiak választókerületi bontásban, a jelölt és Magyar Péter fotójával. Ezeket akkor helyezik ki, ha a Nemzeti Választási Iroda hivatalosan nyilvántartásba vette a jelölteket.

A Tisza kampányterveit bemutató cikkünkben írtuk, hogy az oszlopra szerelhető plakátok komoly terhet jelentettek a párt költségvetésének. Ennek megfelelően arra kérik a helyi kampánycsapatokat, becsüljék meg a plakátokat, alaposan gondolják végig, hova helyezik ki azokat.