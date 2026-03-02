Irán feliratú pólóban lövöldözött egy férfi Texasban, két ember meghalt

Két embert megölt, 14-et pedig megsebesített iráni feliratos felsőben egy férfi vasárnap egy austini bárban és annak környékén.

A rendőrség tájékoztatása szerint a lövöldöző egy terepjáróval többször körbehajtott a bárnak otthont adó háztömb körül. Egy ponton aztán bekapcsolta a vészvillogót, lehúzta az ablakot, és egy pisztollyal tüzet nyitott a bár teraszán, illetve a bár előtt tartózkodó vendégekre. Ezt követően nyugat felé hajtott, leparkolt, kiszállt a járműből, és lövöldözni kezdett az arra sétáló emberekre.

Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

A támadó még a helyszínen, a rendőrökkel folytatott tűzharcban életét vesztette. Három sérült továbbra is válságos állapotban van, tették hozzá. A rendvédelmi szervek tisztviselői közölték, hogy a gyanúsítottnak korábban mentális egészségi problémái voltak.

Egy rendvédelmi tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy a lövöldöző olyan pólót viselt, amelyen az iráni zászló volt látható, és elöl zöld, fehér és piros betűkkel az „IRAN” felirat szerepelt. A tisztviselő szerint egy olyan ruhadarabot is viselt, amelyen az állt: „Allah tulajdona”.

A hatóságok azt vizsgálják, hogy a gyanúsítottat az Egyesült Államok és Izrael közös, Irán elleni csapása motiválhatta-e.

A lövöldöző Szenegálban született, majd honosított amerikai állampolgár lett, derül ki a Terrorizmusellenes Központ tájékoztatójából. A rendvédelmi szervek nem hozták nyilvánosságra az elkövető nevét, és konkrét indítékot sem neveztek meg. (Reuters)

