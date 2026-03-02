Magyar Péternek azt mondta a legfőbb ügyész, hogy ha Völner szökni akarna, már megtette volna

Magyar Péter hétfő reggel találkozott a kérésére a legfőbb ügyésszel, Nagy Gábor Bálinttal, azonban Magyar szerint érdemi válaszokat nem kapott, az ügyész szerint pedig csak arról adhattak tájékoztatást, amit a nyilvánosság már amúgy is tud.

Magyar a találkozó utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy tett fel kérdéseket az MNB-botránnyal, a gyermekvédelmi ügyekkel, a fideszes politikusokkal szemben indított eljárásokkal kapcsolatban is. Magyar Péter szerint semmilyen kérdésre nem kapott érdemi választ. Kapott viszont négy darab tollat a legfőbb ügyésztől, azonban azok Magyar Péter szerint olyanok, mint az ügyészség, a négy közül egyik sem működik.

A konkrét kérdésekkel kapcsolatban Magyar a következőket állította:

A Magyar Nemzeti Bank botrányáról azt mondta Nagy Gábor Bálint, hogy folyó vizsgálatról nem adhat tájékoztatást, de az ügy nyomozati szakaszban van. Az ügyész szerint nagyon sok az adat és az adathordozó, ezeket pedig fel kell dolgozni.

A Schadl-Völner-üggyel kapcsolatban Magyar azt kérdezte, hogy miért nincs letartóztatva Völner Pál, mire az ügyész azt felelte, hogy mivel Völner Pál már úgyis tudott az ellene folyó eljárásról, ha el akart volna tűnni, vagy befolyásolni akarta volna az eljárást, már úgyis megtette volna.

Azt is kérdezte, hogy a legfőbb ügyésznek mióta van tudomása arról, hogy az állami gyermekvédelmi rendszerben történt visszaélések történtek, mire Nagy Gábor Bálint azt a választ adta, hogy ezek az információk számára nem voltak hivatalosan ismertek, hiszen amíg valaki nem tesz feljelentést, addig nem fog eljárni.

„Teljesen nyilvánvaló, hogy politikai utasításra nem járnak el a fideszes bűnözőkkel szemben, elhúzzák a nyomozást vagy a büntetőeljárást. Semmilyen kérdésre érdemi választ nem kaptunk” – összegezte a Tisza Párt elnöke a találkozót.

Magyar a Legfőbb Ügyészség ügyészeinek üzent, azt ígérve, hogy április 12 után felszabadulnak a hallgatás alól, és arra kérte őket, hogy azok, akiket a főnökeik arra utasítják, hogy az ügyészi esküjüket vagy a jogállamiságot megszegjék, azt jelezzék majd, és meglesz a következménye. Magyar azt is mondta, hogy a választás utáni reggelen újra szeretne találkozni a főügyésszel.

A találkozóról a Legfőbb Ügyészség is kiadott egy közleményt, amelyben leszögezték, hogy a találkozóra azért kerülhetett sor, mert Magyar Péternek mint Európa parlamenti képviselőjének minden állami szerv köteles tájékoztatást adni.

„Magyar Péter ebbéli minőségében fordult a legfőbb ügyészhez, aki, mint EP képviselőt – és nem, mint pártelnököt – fogadta a mai napon hivatalában” - írták.

A közlemény szerint a legfőbb ügyész a képviselő kérdéseire konkrét ügyekkel kapcsolatban annyi felvilágosítást adott, amennyiről korábban mind a nyilvánosságot, mind – kérdéseikre – az egyes országgyűlési képviselőket már tájékoztatta.

A legfőbb ügyész azt is igyekezett tisztázni a közleményben, hogy „az ügyészség, mint független alkotmányos szervezet, a jogszabályoknak megfelelően látja el a feladatait. Az ügyészség döntései kizárólag szakmai alapon születnek, a szervezet visszautasít minden ezzel ellentétes állítást.”