Trump Iránról: A nagy csapás hamarosan jön

Donald Trump a Fehér Házban beszélt részletesen az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletekről, azt állítva, hogy Teherán figyelmen kívül hagyta Washington figyelmeztetéseit. Az elnök szerint a tavalyi csapások – amik három iráni nukleáris létesítményt céloztak – „megsemmisítették Irán nukleáris programját”, és egyértelmű üzenetet küldtek Teheránnak: ne próbálja újraépíteni azt. „Figyelmeztettük Iránt, hogy ne próbálja meg más helyszínen újjáépíteni… de figyelmen kívül hagyták ezeket a figyelmeztetéseket” – mondta, majd azzal folytatta:

„A rezsimnek már voltak olyan rakétái, amik képesek lettek volna elérni Európát és a bázisainkat – helyieket és tengerentúliakat egyaránt –, és hamarosan olyan rakétáik is lettek volna, amik elérik a mi gyönyörű Amerikánkat.”

Ez volt az első alkalom, hogy az elnök élőben nyilatkozott újságíróknak azóta, hogy a művelet szombat hajnalban elindult. Hétfőn már adott telefonos interjúkat, a CNN-nek arról beszélt, hogy az amerikai hadsereg „szétveri” Iránt, de a „nagy hullám” még hátravan.

Fotó: KYLE MAZZA/Anadolu via AFP

„Még el sem kezdtük igazán keményen ütni őket, a nagy hullám még el sem kezdődött. A nagy csapás hamarosan jön.”

A New York Postnak pedig azt mondta, nem zárja ki szárazföldi csapatok bevetését Iránban:

„Nem kapok idegrohamot a szárazföldi csapatok kérdésétől – ahogy minden elnök azt mondja: »Nem lesznek szárazföldi csapatok.« Én nem mondom ezt.”

A Fehér Ház keleti termében, egy érdemrendátadási ceremónián Trump négy pontban indokolta a hétvégi iráni csapásokat:

Irán rakétaképességeinek megsemmisítése,

a haditengerészet megsemmisítése,

a nukleáris ambíciók felszámolása

és annak megakadályozása, hogy a rezsim terroristákat fegyverezzen fel.

Trump elmondta, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások megszakításokkal haladtak, majd a katonai csapások előtt végleg megakadtak:

„Azt hittük, van megállapodásunk, aztán visszaléptek. Visszatértek, megint azt hittük, van megállapodás, és megint visszaléptek. Azt mondtam: ezekkel az emberekkel nem lehet tárgyalni – a megfelelő módon kell elintézni.”

Az amerikai–izraeli közös műveletet „az utolsó és legjobb esélynek” nevezte az iráni rezsim jelentette fenyegetés felszámolására. „Ez volt az utolsó és legjobb esélyünk a csapásra, hogy megszüntessük e beteg és aljas rezsim elviselhetetlen fenyegetését.”

Trump szerint az Egyesült Államok „jelentősen a tervezett ütemterv előtt jár”, ugyanakkor nem adott egyértelmű választ arra, mikor érhet véget a hadművelet. „Bármennyi ideig tart, rendben van. Amennyi szükséges.” Hangsúlyozta, hogy nem fogja „megunni” négy-öt hét után, majd részvétét fejezte ki a háborúban elesett négy amerikai katona családjának. „Az emlékükre könyörtelen, rendíthetetlen elszántsággal folytatjuk a küldetést, hogy összezúzzuk a terrorista rezsim jelentette fenyegetést” – mondta, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok hadereje „messze a legerősebb és leghatalmasabb a világon”, és „könnyedén győzni fog”.