Csütörtökön újabb 8 forinttal drágul a gázolaj, így már 22 forinttal nő négy nap alatt a nagykereskedelmi ár

Folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon csütörtökön. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb, írja a Holtankoljak.hu. A szerdai napon egy liter benzint 571, egy liter gázolajat pedig már 600 forintért lehet tankolni, ezek az árak emelkednek tovább, ám a kérdés az, hogy mennyivel. Hiszen az elmúlt hetekben is megfigyelhető volt, hogy a kutak nem hárították át teljes mértékben a nagykereskedelmi ár emelését.

Benzinkút. Illusztráció: Mathieu Thomasset/Hans Lucas via AFP

A gázolaj nagykereskedelmi árát ezzel a múlt hét hétfő óta immár hatodjára emelkedik, a múlt heti 5, 4 és 6 forintos literenkénti drágulás után hétfőn 5 forintos nagykeráremelést jelentettek be, amit kedden 9 forintos megugrás követett, most pedig szintén jelentős 8 forintos emelés következik. A gázolaj nagykereskedelmi ára nem egészen másfél hét alatt így 37 forintot nőtt, ebből csak ezen a héten 22-t.

A benzinár ezzel szemben kisebb ütemben emelkedik egyelőre, a múlt héten csak 10 forintot nőtt a nagykereskedelmi ár, a holnapi emeléssel együtt ezen a héten eddig szintén 10 forintos az emelkedés.

