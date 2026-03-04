Ecuador az Egyesült Államokkal indított közös műveletet a drogkereskedők ellen

Az ecuadori és amerikai erők a terrorszervezetnek minősített szervezetek ellen indítottak műveleteket a dél-amerikai országban – közölte az amerikai hadsereg Déli Parancsnoksága. Az akció célja a tiltott kábítószer-kereskedelem visszaszorítása volt, de ennél több részletet nem árultak el.

A bejelentés egy nappal azután érkezett, hogy Daniel Noboa ecuadori elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok azon „regionális szövetségesek” között van, akik részt vesznek Ecuador drogkartellek elleni háborújának „új szakaszában”.

Fotó: RODRIGO BUENDIA/AFP

Noboa szerint a világ kokaintermelésének mintegy 70 százaléka ma Ecuador kikötőin keresztül áramlik keresztül, így az ország jövedelmező helyszín a kábítószer-kereskedő bandák számára, és az elmúlt években a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedelmi gócpontjává vált.

Hétfőn Noboa Quitóban tárgyalt Francis Donovannal, az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának vezetőjével és Mark Schaferrel, az Egyesült Államok közép- és dél-amerikai, valamint karibi különleges műveleti részlegének vezetőjével. A találkozó során megvitatták az információmegosztás és az operatív koordináció terveit a repülőtereken és kikötőkben.

„Együtt, határozott lépéseket teszünk a kábítószer-terroristák elleni küzdelem érdekében, akik régóta terrort, erőszakot és korrupciót követelnek el a polgárok ellen szerte a féltekén” – közölte az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága kedden.

A kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem a régióban kulcsfontosságú prioritás az Egyesült Államok számára. Tavaly szeptemberben több mint 40 halálos támadást hajtottak végre állítólagosan drogot szállító hajók ellen a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon. Januárban pedig Venezuelában fogták el az ország akkori elnökét, Nicolas Madurót, akit narkoterrorizmussal és több ezer tonna kokain szállításának lehetővé tételével vádoltak. (BBC)