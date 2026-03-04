Izrael tovább bombázza Teheránt és Bejrútot, miközben Irán amerikai célpontokat támadott Dubajban és Katarban

Emmanuel Macron francia államfő szerint Irán a fő felelős a Közel-Keleten kitört háborúért,

és bár az Egyesült Államok és Izrael „a nemzetközi jogot megkerülve” indítottak csapásokat Irán ellen, „a hóhérokat nem sajnáljuk”.

A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt a francia országos televíziók élő adásában kedd este elmondott beszédében emlékeztetett arra, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság „veszélyes nukleáris programot és példátlan ballisztikus képességeket fejlesztett ki, felfegyverezte és finanszírozta a szomszédos országokban működő terrorcsoportokat” Libanonban, Jemenben és Irakban, valamint „januárban ismételten parancsot adott ki a saját népe lövetésére”.

„Az Egyesült Államok és Izrael úgy döntöttek, hogy katonai műveleteket indítanak, amelyek a nemzetközi jogot megkerülve zajlanak, amit nem tudunk helyeselni. A történelem ugyanakkor nem síratja meg a saját népük hóhérait. Egyetlenegyet sem fogunk sajnálni. Németországgal és az Egyesült Királysággal együtt egyértelműen kijelentettük, hogy a lehető leghamarabb kívánatos a légicsapások befejezése, és hogy a térségben tartós béke csak a diplomáciai tárgyalások újraindításával érhető el”

– mondta, hozzátéve, hogy az iráni népnek szabadon kell döntenie a sorsáról. A francia elnök jelezte, hogy megerősítik a katonai bázisainak biztonságát a régióban, amik közül kettő „korlátozott csapásokat” szenvedett el. Macron szerint egy izraeli szárazföldi művelet Libanonban veszélyes eszkaláció és stratégiai hiba lenne, miközben a Hezbollah IS nagy hibát követett el, amikor elsőként csapást mért Izraelre.

Fotó: FREDERIC PETRY/Hans Lucas via AFP

Arról is beszélt, hogy a ciprusi brit támaszpont elleni dróntámadás miatt Franciaország egy fregattot, valamint drón- és légvédelmi rendszereket küldött Ciprusra, amik megérkeztek a sziget közelébe. Az államfő elrendelte a Charles-de-Gaulle repülőgép-hordozó átirányását is a Földközi-tengerre, a konfliktus nemzetközi kereskedelemre gyakorolt következményeire hivatkozva. Jelezte, hogy szeretne egy koalíciót létrehozni annak érdekében, hogy összegyűjtsék az eszközöket a világgazdaság számára létfontosságú tengeri útvonalak biztosítására. „A Hormuzi-szoros jelenleg gyakorlatilag zárva van, és ezen a szoroson keresztül halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgázának körülbelül 20 százaléka. A Szuezi-csatorna és a Vörös-tenger környékén is feszült a helyzet” – mondta az elnök. (MTI)