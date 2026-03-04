Izrael tovább bombázza Teheránt és Bejrútot, miközben Irán amerikai célpontokat támadott Dubajban és Katarban
Az Egyesült Államok és Izrael szombaton megtámadta Iránt, Ali Hámenei ajatollah azonnal meghalt.
Irán válaszul több ország ellen is támadásokat indított, amerikai bázisokat is célozva, és beszállt a libanoni Hezbollah is.
Donald Trump amerikai elnök szerint Irán légiereje és haditengerészete „ki lett iktatva”, és a csapások az iráni vezetést célozták.
Az iráni Vörös Félhold szerint a konfliktus kezdete óta közel 800-an vesztették életüket, más humanitárius szervezetek szerint ez a szám már ezer fölött van.
Ez az ötödik nap.
12
poszt
Irán külügyminisztere szerint Trump „rosszindulatból” bombázza az országot
Irán külügyminisztere, Abbasz Aragcsi azzal vádolta meg Donald Trump amerikai elnököt, hogy rosszindulatból támadta meg Iránt.
„Amikor az összetett nukleáris tárgyalásokat ingatlanügyletként kezelik, és amikor nagy hazugságok homályosítják el a valóságot, akkor az irreális elvárások soha nem teljesülhetnek. Mi lett az eredmény? A tárgyalóasztal lebombázása puszta rosszindulatból”
– írta az X-en. A posztot azzal zárta, hogy Trump „elárulta a diplomáciát és az amerikaiakat, akik megválasztották őt.”
Izrael lelőtt egy orosz gyártmányú iráni vadászgépet Teherán felett
Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint nemrég egy izraeli F–35I vadászgép lelőtt egy orosz gyártmányú iráni Yak–130-as repülőgépet Teherán felett.
A Times of Israel azt írja, ez az első alkalom, hogy egy F–35-ös pilótával repülő vadászgépet lőtt le.
Az izraeli légierő mintegy negyven év után először vívott légi harcot pilótával repülő ellenséges géppel. Legutóbb 1985. november 24-én, Libanon felett lőttek le ilyen repülőgépet izraeli vadászgépek, akkor egy izraeli F–15-ös két szíriai MiG–23-ast semmisített meg.
Elsüllyedt egy iráni hadihajó Srí Lanka közelében, kórházba szállították a legénység 30 tagját
Egy süllyedő iráni hadihajóhoz riasztották a Srí Lanka-i haditengerészet és légierő egységeit – írja a BBC. A külügyminiszter, Vijitha Herath a parlamentben azt mondta, hogy hajnalban segélyjelzés érkezett az „IRIS Dena” nevű hajóról.
A hírek szerint mintegy 180 ember volt a fedélzeten, 30 sérült tengerészt a Galle kikötőváros kórházába szállítottak.
A baleset oka egyelőre nem ismert. Egy ellenzéki képviselő a minisztertől megkérdezte, hogy a hajót bombatalálat érhette-e az Irán elleni amerikai–izraeli támadások során, de erre eddig nem érkezett hivatalos válasz.
Macron: Irán a fő felelős, de az Egyesült Államok és Izrael is a nemzetközi jogot megkerülve indítottak támadást
Emmanuel Macron francia államfő szerint Irán a fő felelős a Közel-Keleten kitört háborúért,
és bár az Egyesült Államok és Izrael „a nemzetközi jogot megkerülve” indítottak csapásokat Irán ellen, „a hóhérokat nem sajnáljuk”.
A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt a francia országos televíziók élő adásában kedd este elmondott beszédében emlékeztetett arra, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság „veszélyes nukleáris programot és példátlan ballisztikus képességeket fejlesztett ki, felfegyverezte és finanszírozta a szomszédos országokban működő terrorcsoportokat” Libanonban, Jemenben és Irakban, valamint „januárban ismételten parancsot adott ki a saját népe lövetésére”.
„Az Egyesült Államok és Izrael úgy döntöttek, hogy katonai műveleteket indítanak, amelyek a nemzetközi jogot megkerülve zajlanak, amit nem tudunk helyeselni. A történelem ugyanakkor nem síratja meg a saját népük hóhérait. Egyetlenegyet sem fogunk sajnálni. Németországgal és az Egyesült Királysággal együtt egyértelműen kijelentettük, hogy a lehető leghamarabb kívánatos a légicsapások befejezése, és hogy a térségben tartós béke csak a diplomáciai tárgyalások újraindításával érhető el”
– mondta, hozzátéve, hogy az iráni népnek szabadon kell döntenie a sorsáról. A francia elnök jelezte, hogy megerősítik a katonai bázisainak biztonságát a régióban, amik közül kettő „korlátozott csapásokat” szenvedett el. Macron szerint egy izraeli szárazföldi művelet Libanonban veszélyes eszkaláció és stratégiai hiba lenne, miközben a Hezbollah IS nagy hibát követett el, amikor elsőként csapást mért Izraelre.
Arról is beszélt, hogy a ciprusi brit támaszpont elleni dróntámadás miatt Franciaország egy fregattot, valamint drón- és légvédelmi rendszereket küldött Ciprusra, amik megérkeztek a sziget közelébe. Az államfő elrendelte a Charles-de-Gaulle repülőgép-hordozó átirányását is a Földközi-tengerre, a konfliktus nemzetközi kereskedelemre gyakorolt következményeire hivatkozva. Jelezte, hogy szeretne egy koalíciót létrehozni annak érdekében, hogy összegyűjtsék az eszközöket a világgazdaság számára létfontosságú tengeri útvonalak biztosítására. „A Hormuzi-szoros jelenleg gyakorlatilag zárva van, és ezen a szoroson keresztül halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgázának körülbelül 20 százaléka. A Szuezi-csatorna és a Vörös-tenger környékén is feszült a helyzet” – mondta az elnök. (MTI)
Az izraeli védelmi miniszter szerint Ali Hámenei utódja is célpont lesz
Izrael védelmi minisztere, Jiszráel Kac az X-en írt arról, hogy Ali Hámenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetőjének utódja a kinevezése után azonnal az izraeli hadsereg célpontjává válik.
„Bármely vezető, akit az iráni rezsim kiválaszt arra, hogy folytassa Izrael elpusztításának tervét, fenyegetést jelentsen az Egyesült Államokra, a szabad világra és a térség országaira, valamint elnyomja az iráni népet, merénylet célpontja lesz – függetlenül attól, mi a neve vagy hol rejtőzik”
– írta. Szerdán az iráni sajtó beszámolói szerint támadás érte a Szakértők Gyűlésének irodaházát is a Teherántól délre fekvő Kom városában. Ez az intézmény felelős a „legfelsőbb vezető” kiválasztásáért.
Az iráni állami média vasárnap hajnalban erősítette meg, hogy meghalt az Iránt 1989 óta irányító Hámenei. Az IRNA és a Fars hírügynökségek azt jelentették, hogy az ajatollahot a Teherán belvárosban található rezidenciáján érte a támadás, az épületet lényegében a földdel tették egyenlővé az izraeli vadászgépek. Az ajatollah búcsúztatását szerdán tartják az Imám Homeini imatéren. A ceremónia három napig tart majd, a temetési menet időpontját később jelentik be.
Egy iráni rakéta eltalálta az amerikai légibázist Katarban, Dubajban kigyulladt az amerikai konzulátus
Két ballisztikus rakétával támadta Katart Irán, az egyiket a katari légvédelmi rendszerek elfogták.
A másik viszont az el-Udeid légibázist találta el, ami az Egyesült Államok legnagyobb katonai támaszpontja a térségben.
A katari hatóságok szerint nincsenek áldozatok.
Dubajban pedig kigyulladt az amerikai konzulátus, miután kedden este egy drón csapódott az egyik épületbe. Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy egy drón a konzulátus kancelláriaépülete melletti parkolóba csapódott.
„A személyzet minden tagjáról tudjuk, hogy biztonságban van. Nyilvánvalóan nagyon szerencsések voltunk, de a nagykövetségeinket és diplomáciai létesítményeinket közvetlen támadás éri egy terrorista rezsim részéről” – mondta.
Az iráni Forradalmi Gárda szerdán közölte, hogy több mint negyven rakétát indított amerikai és izraeli célpontok ellen. „Néhány órával ezelőtt végrehajtottuk az Őszinte Ígéret 4 hadművelet 17. hullámát: az Iszlám Forradalmi Gárda légi hadereje negyven rakétát indított amerikai és cionista célpontok ellen” – áll az állami televízióban felolvasott közleményben. (BBC, Guardian)
Azonosították a háború első amerikai katonai áldozatait
Az amerikai hadsereg kedden nyilvánosságra hozta annak az első négy katonának a személyazonosságát, akik az Irán elleni háborúban vesztették életüket – írja a Reuters. Az eddigi hat meghalt amerikai katona közül négyen az amerikai hadsereg tartalékosainak iowai egységéhez tartoztak. A 35 éves Cody Khork százados, a 42 éves Noah Tietjens főtörzsőrmester, a 39 éves Nicole Amor főtörzsőrmester és a 20 éves Declan Coady őrmester vasárnap halt meg, amikor egy drón becsapódott egy amerikai katonai létesítménybe a kuvaiti Port Shuaibában.
A Trump-kormányzat közben arra figyelmeztetett, hogy az egyre erősödő konfliktus további amerikai áldozatokkal járhat.
Jogvédők szerint több mint ezer civil halt meg Iránban
Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint a szombati amerikai-izraeli támadás kezdete óta 1097 civil halálát jelentették Iránban, közülük 181 tíz év alatti gyermek volt. A civil sebesültek száma 5402, köztük 100 gyerek – közölte a szervezet, ami több száz bejelentett halálesetet még vizsgál.(BBC)
Az iráni belbiztonsági szervek központját is támadta Izrael
Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint a légierő csapáshullámot hajtott végre Teheránban, ami során több tucat, a Baszídzs milicista csoporthoz és az iráni belbiztonsági szervekhez tartozó, a rezsim által használt központot támadtak. Az IDF szerint emellett a hadsereg ellátási és logisztikai rendszereit, rakétaindítókat és légvédelmi rendszereket is célba vettek.
A kelet-libanoni Baalbek városában egy négyszintes épületet ért támadás, amiben legalább négy ember meghalt, hatan pedig megsebesültek. Emellett egy hotelt is rakétáztak Hazmiehben, Bejrút egyik külvárosában. Az Al Jazeera szerint az a környék nem számít a Hezbollah fellegvárának, és nem is olyan terület, ahol a Hezbollah támogatói élnek, szerintük célzott támadásról lehet szó.
Az izraeli hadsereg szerda reggel evakuálási figyelmeztetést adott ki egy dél-bejrúti épületre és a környező létesítményekre, közölve, hogy a térségben a Hezbollah létesítményei találhatók. Az IDF továbbá 13 dél-libanoni falu kiürítését is elrendelte.
Szerda hajnalban Iránból indított rakéták miatt Izrael nagy részén megszólaltak a légiriadók. A hadsereg közlése szerint „dolgoznak a fenyegetés elhárításán”. Az óvóhelyek felkeresésére vonatkozó utasítás Jeruzsálemet, Tel-Avivot és az ország más területeit is érintette. A riasztást néhány perc után feloldották, és egyelőre nem érkezett jelentés közvetlen becsapódásról. Az izraeli mentőszolgálat szerint nem kaptak jelentést sérültekről. Az izraeli tűzoltóság és mentőszolgálat közlése szerint egy, a Hezbollah által az éjszaka kilőtt rakéta becsapódott az észak-izraeli Hacor Haglilit városában. Személyi sérülés nem történt, de több közeli épület is megrongálódott. (Reuters, Guardian, Haaretz)
Az USA már több mint 2000 célpontot bombázott Iránban, és „éjjel-nappal folytatja a csapásokat”
„Már közel 2000 célpontot támadtunk meg több mint 2000 fegyverrel. Jelentősen meggyengítettük Irán légvédelmét, és több száz iráni ballisztikus rakétát, indítóállást és drónt semmisítettünk meg”
– mondta Brad Cooper admirális, az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) vezetője egy videóüzenetben. Az Egyesült Államok 17 iráni hajót is megsemmisített, köztük egy tengeralattjárót. „Ma egyetlen iráni hajó sincs vízen az Arab-öbölben, a Hormuzi-szorosban vagy az Ománi-öbölben.”
Cooper szerint „a művelet első 24 órája majdnem kétszer akkora léptékű volt”, mint a 2003-as iraki hadművelet első napja, „és a csapásokat a nap 24 órájában folytatjuk Irán ellen”. Most pedig a hangsúly azon van, hogy „kilőjenek mindent, ami ránk tud lőni” – tette hozzá. Azt is mondta, hogy Irán eddig több mint 500 ballisztikus rakétát és több mint 2000 drónt indított amerikai, izraeli célpontok, valamint szövetséges államok ellen.
Az elmúlt órákban Izrael közölte, hogy „széles körű csapáshullámot” hajt végre Irán ellen, miközben egyidejűleg a libanoni Hezbollahot is támadja. Közben a légvédelem újabb, Iránból és Libanonból kilőtt rakétákat fogott el. (Times of Israel, BBC)
Az USA haditengerészete segítene az olajtankereknek átjutni az Irán által ellenőrzött Hormuzi-szoroson
Irán Forradalmi Gárdája szerdán közölte, hogy ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, és minden hajó, ami át akar haladni rajta, azt kockáztatja, hogy rakéták vagy elkóborolt drónok megrongálják.
„Jelenleg a Hormuzi-szoros teljes mértékben az Iszlám Köztársaság haditengerészetének ellenőrzése alatt áll”
– mondta Mohammad Akbarzadeh, a Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik tisztviselője a Fars hírügynökségnek kiadott közleményben.
Donald Trump amerikai elnök kedden arról beszélt, hogy az Egyesült Államok haditengerészete készen áll arra, hogy olajtankereket kísérjen át a Perzsa-öböl kulcsfontosságú hajózási útvonalán. A Hormuzi-szoroson a globális olajkereskedelem mintegy húsz százaléka halad át. (Guardian)