Amerika lövi Iránt, Irán lövi Izraelt, Izrael lövi Libanont
Tovább terebélyesedik a háború, amelyet az Egyesült Államok és Izrael indított Irán ellen, amely válaszul amerikai bázisokat, izraeli területeket és más térségbeli országokat támad.
Az Egyesült Államok több célpontot bombázott Irán északi határán, ami egy új front megnyitását, az iraki kurdok benyomulását készítheti elő.
Irán éjjel is rakatékat lőtt ki Izraelre.
Izrael pedig több libanoni műveletet hajt végre párhuzamosan.
Nem csak az irániak menekülnek, hanem a térségben tartózkodó turisták is.
Drónokkal támadtak egy amerikai támaszpontot Kuvaitban az irániak
Az iráni hadsereg dróntámadást hajtott végre egy kuvaiti amerikai katonai létesítmény ellen. „A fegyveres erők haditengerészetének drónegységei harci drónokkal támadták az amerikai erők kuvaiti Camp Udairi nevű bázisát” – közölte a hadsereg az állami televízió által ismertetett közleményében. A korábban Udairi néven ismert Camp Buehring az Egyesült Államok egyik jelentős katonai létesítménye Kuvait északnyugati részén.
Közben az iráni külügyminisztérium szóvivője a spanyol TVE televíziónak azt mondta, az Európai Unió országai „hamarosan megfizetik az árát”, ha hallgatnak az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni offenzívájáról. Megismételte az állítást, miszerint a Törökország közelében lelőtt rakétát nem Iránból indították. (Times of Israel 1, 2)
Hat drón és egy ballisztikus rakéta zuhant az Egyesült Arab Emírségek területére
Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma hat ballisztikus rakétát és 131 drónt semmisített meg csütörtökön, ugyanakkor egy rakéta és hat drón így is az ország területére csapódott be. A tárca szerint szombat óta összesen 196 ballisztikus rakétát lőttek ki feléjük, emellett nyolc manőverező robotrepülőgépet is lelőttek.(BBC)
Irán tagadja, hogy dróntámadást indított volna Azerbajdzsán ellen
Az iráni fegyveres erők tagadták, hogy dróntámadást hajtottak volna végre Azerbajdzsán ellen. Csütörtök délelőtt két, Irán felől érkező drón zuhant le az azerbajdzsáni Nahicseván exklávé repülőtere közelében. A incidensben négy civil megsérült.
„Az Iráni Iszlám Köztársaság tagadja, hogy fegyveres erői drónt indítottak volna az Azerbajdzsáni Köztársaság felé”
– írta a fegyveres erők vezérkara, majd Izraelt tette felelőssé az incidensért. „A cionista rezsim ilyen jellegű lépései, amik célja a muszlim országok közötti kapcsolatok különböző eszközökkel történő megzavarása, jól dokumentáltak.”
Azerbajdzsán közben válaszlépésekre készül. A védelmi minisztérium vizsgálja, milyen típusú drónokat használtak a támadáshoz, és „előkészíti a szükséges válaszlépéseket az ország területi integritásának és szuverenitásának védelmére, valamint a civilek és a polgári infrastruktúra biztosítására”. (Guardian, Reuters)
Rutte: A NATO nem vesz részt az iráni háborúban, de támogatást nyújt
„A NATO-tagállamok nem vesznek részt az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújában, de kulcsfontosságú támogatást nyújtanak”– mondta Mark Rutte NATO-főtitkár, hozzátéve, hogy ettől függetlenül a NATO hivatalosan nem vesz részt a konfliktusban.
„Tudjuk, hogy Irán közel állt ahhoz, hogy nukleáris fegyverekhez jusson. Ez nemcsak a Közel-Keletre, természetesen Izraelre jelentett volna fenyegetést, hanem potenciálisan Európára is”
– fogalmazott. Rutténak a katonai és politikai vezetőkkel folytatott beszélgetései alapján az a benyomása, hogy az amerikaiak tudják, mit csinálnak.
Azt is hangsúlyozta, hogy az iráni helyzet ellenére a NATO továbbra is támogatni fogja Ukrajnát. „Sok európai, amerikai és kanadai vezető szerint mindkettőre szükség van. Biztosítani kell, hogy szövetségesekként támogassuk az amerikaiak közel-keleti tevékenységét, de ugyanakkor gondoskodnunk kell arról is, hogy Ukrajna megkapja mindazt, amire szüksége van ahhoz, hogy erős maradjon a háborúban”. (Reuters)
Egyelőre nincs másik helyszín, jövő héten döntenek a Katarba tervezett spanyol–argentin focimeccsről
Az európai szövetség (UEFA) nem tervezi, hogy más helyszínen bonyolítsa le a Finalissimát, azaz a spanyol és az argentin labdarúgó-válogatott mérkőzését, amit eredetileg március 27-én tartanának Katarban.
Az Európa-bajnok és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos mérkőzésének sorsa azután vált kérdésessé, hogy a közel-keleti helyzet miatt a katari szövetség határozatlan időre felfüggesztette a labdarúgó események lebonyolítását.
A Finalissimát illetően a végső döntést az európai, illetve dél-amerikai kontinentális szövetség hozza meg, várhatóan a jövő hét végéig. Az UEFA csütörtökön reagált a kialakult helyzetre, jelezve hogy folyamatosan egyeztet a katari szervezőkkel, akik nagy erővel dolgoznak azon, hogy a mérkőzést lejátszhassák a Loszaíli Nemzeti Stadionban.
„Tisztában vagyunk a Finalissima körüli bizonytalanságokkal a térségben kialakult helyzet miatt. Ugyanakkor jelenleg nem gondolkodunk más lehetséges helyszínben”
– írta az UEFA. Március végén a Finalissima mellett több barátságos meccset is játszanának Katarban. Argentína március 31-én a hazai válogatottal csapna össze, míg Spanyolország egy nappal korábban Egyiptommal mérkőzne. (MTI)
Lehulló dróntörmelékek sebesítettek meg hat embert Abu-Dzabiban
Egy drón lelövése után a lehulló repeszek hat embert megsebesítettek az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban – közölték a hatóságok. Az eset az Al Dhafra légibázis közelében történt, ahol amerikai katonák is állomásoznak. A sérültek nepáli és pakisztáni állampolgárok. (AP)
Teherán azt állítja, eltaláltak egy amerikai olajszállító tankert a Perzsa-öbölben
Az iráni állami televízió szerint Irán csütörtökön rakétával csapást mért egy amerikai olajszállító tankerre a Perzsa-öbölben. Az iráni Forradalmi Gárda azt állította, a tartályhajó kigyulladt. Az incidenst egyelőre nem erősítették meg független források.
A brit Maritime Trade Organisation (MTO) korábban azt közölte, hogy reggel találat ért egy olajszállítót Kuvait partjainál, az Öböl északi részén. A szervezet közlése szerint: „Egy horgonyzó tanker kapitánya arról számolt be, hogy a bal oldalon egy nagy robbanást látott és hallott, majd egy kisebb hajót látott eltávozni a környékről.” (Euronews, BBC)
Rakétatámadás érte Katart, több robbanás is volt Dohában
A katari védelmi minisztérium azt írta, rakétatámadás érte az országot, de a légvédelmi rendszerek elhárították a támadást. Korábban szemtanúk arról számoltak be a Reutersnek, hogy több robbanás is volt a fővárosban, Dohában, miközben füst szállt fel a város nyugati szélén lévő lakónegyedből.
Több mint 120 órája tart az internetleállás Iránban, az ország internetkapcsolata a megszokott szint körülbelül 1 százalékára esett vissza – közölte a független internetfigyelő szervezet, a NetBlocks.
A NetBlocks hozzátette: az iráni távközlési vállalatok „orwelli” jellegű magatartást tanúsítanak, és jogi lépésekkel fenyegetik azokat a felhasználókat, akik megpróbálnak hozzáférni a globális internethez.
Az iráni hatóságok korábban is lekapcsolták már az internetet tüntetések idején, ami jelentősen megnehezíti annak felmérését, mi történik az országon belül. (CNN)
Szijjártó: Felpörgetjük a mentesítő járatok forgalmát a Közel-Keleten
„Nagyon megnőtt a konzuli védelemre regisztráló magyarok száma, most már lassan eléri a hatezret, közülük háromezren az Egyesült Arab Emírségekben, Dubajban regisztráltak, ezért most felpörgetjük a mentesítő járatok forgalmát” – mondta a Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookra felöltött videóban. A folyamat szerinte nem egyszerű, a légügyi hatóságok csak óvatosan adnak engedélyt, és nem is minden légitársaság vállalja a berepülést.
Csütörtök kora este a jordániai Ammanból 88 embert hoznak haza, közülük 75-en Izrael felől lépik át a határt. Szerződést kötöttek a Flydubai légitársasággal is: csütörtökön és pénteken a minisztérium bérel tőlük egy gépet, amivel Dubajban rekedt magyarokat hoznak haza, először a kisgyerekeseket és az egészségügyi ellátásra szorulókat. Ez a járat valamikor este nyolc óra után kaphat felszállási engedélyt, a péntekit még nem tudni. A Flydubai járataira összesen 174-en férnek fel, de biztonsági okok miatt egyelőre 135 fő szállítását hagyták jóvá.
Pénteken az egyiptomi Sarm es-Sejkből az Izraelből oda átkelő magyarok utazhatnak haza. Szombaton és vasárnap összesen négy mentesítő járat közlekedik Rijád és Budapest között, innen a Szaúd-Arábiában és a Katarban rekedteket hozzák el. Utóbbiaknak segítenek a Rijádba utazás megszervezésében, és helyeket tartanak fenn azoknak is, akik vállalják, hogy Dubajból átmennek Rijádba – ez körülbelül 20 órás út. Dolgoznak az Ománban rekedtek hazahozatalán is, de ott a légitársaságok egyelőre nem vállalták a repülést biztonsági okok miatt.
A háború már a hatodik napjánál tart, a veszteségekről szóló információk gyorsan változnak, de a Reuters összegyűjtötte a térségben jelentett halálos áldozatok számát a március 5-i állás szerint. Az adatokat nem tudták független forrásból megerősíteni.
Iránban 1045 ember halt meg, köztük 175 diáklány és iskolai dolgozó, akik a háború első napján egy dél-iráni lányiskolát ért csapásban vesztették életüket – közölte az Iráni Vörös Félhold humanitárius szervezet. Nem világos, hogy a szám tartalmazza-e az a Forradalmi Gárda (IRGC) veszteségeit.
Izraelben 10 civil halt meg, közülük kilencen egy iráni rakétacsapásban, ami március 1-jén a Jeruzsálem közelében fekvő Bét Semes városát érte – közölte a mentőszolgálat. A hadsereg nem számolt be harci veszteségekről.
Libanonban az egészségügyi minisztérium szerint 77 ember halt meg izraeli csapásokban.
Bahreinben egy ember vesztette életét, miután egy rakéta elfogása miatt tűz ütött ki a Salman ipari területen – közölte a belügyminisztérium.
Kuvaitban három ember, köztük két kuvaiti katona halt meg iráni támadásokban – közölték a minisztériumok.
Ománban egy ember halt meg, miután egy lövedék eltalált egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő tankert Maszkat partjainál.
Az Egyesült Arab Emírségekben három ember halt meg – közölte a védelmi minisztérium.
Hat amerikai katona egy kuvaiti létesítmény elleni csapásban vesztette életét – közölte az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM).
Szíriában négy ember halt meg, amikor szombaton egy iráni rakéta becsapódott egy épületbe a déli Sweida városában – közölte az állami SANA hírügynökség.
Irakban az egészségügyi hatóságok szerint legalább 13 ember halt meg, köztük 11 milicista, egy katona és egy civil.
Az iráni Forradalmi Gárda szerint a Hormuzi-szorost csak az amerikai, izraeli és európai hajók előtt zárták le
Az iráni Forradalmi Gárda csütörtökön közölte, hogy a Hormuzi-szoros csak az Egyesült Államokból, Izraelből, Európából és más nyugati szövetséges országokból érkező hajók előtt van lezárva.
„Korábban már jeleztük, hogy a nemzetközi jog és a vonatkozó határozatok alapján háborús helyzetben az Iráni Iszlám Köztársaságnak joga van ellenőrizni a Hormuzi-szoroson való áthaladást”
– közölte az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) az állami műsorszolgáltató beszámolója szerint. Figyelmeztettek: ha Egyesült Államokhoz, Izraelhez, Európához „és támogatóikhoz” tartozó hajókat észlelnek, „azok minden bizonnyal támadás célpontjává válnak”.
A közel-keleti konfliktus komoly zavarokat okoz a világgazdaságban, elsősorban azért, mert gyakorlatilag megbénult a világ egyik legfontosabb hajózási útvonala, a Hormuzi-szoros. A Perzsa-öblöt a világgal összekötő szoroson halad át a globális olajtermelés mintegy ötöde, a forgalom azonban szinte teljesen leállt. Ez különösen Ázsiát érinti érzékenyen: Dél-Korea és Japán jelentős mértékben függ a Közel-Keletről érkező LNG-importtól, és több, Dél-Korea számára fontos olajszállítmány sem tud áthaladni a szoroson.
A helyzet az energiapiactól a tengeri szállításig több területre hatással van. Az olajárak a hét elején emelkedtek, ami az Egyesült Államokban már az üzemanyagárak növekedését is elindította, bár szerdára az árak stabilizálódtak, és a tőzsdék is korrigáltak. Közben a Maersk és a Hapag-Lloyd hajózási cégek bejelentették, hogy a harcok miatt a legtöbb, a Perzsa-öböl kikötőibe tartó szállítmányt már nem veszik fel. A szoros problémái az élelmiszerellátást is érinthetik, mivel hat öböl menti arab állam élelmiszerimportjának mintegy 85 százaléka ezen halad át. (CNN)
Iráni külügyminiszter: Az USA meg fogja bánni, hogy elsüllyesztett egy iráni hadihajót Srí Lanka partjainál
Irán külügyminisztere kijelentette, hogy az Egyesült Államok „keservesen meg fogja bánni”, hogy kilőtt egy iráni hadihajót Srí Lanka partjainál.
„Az Egyesült Államok tengeri atrocitást követett el, 2000 mérföldre Irán partjaitól. A Dena fregattot – ami az indiai haditengerészet vendégeként tartózkodott a térségben, fedélzetén közel 130 tengerésszel – figyelmeztetés nélkül érte találat nemzetközi vizeken. Jegyezzék meg a szavaimat: az Egyesült Államok keservesen meg fogja bánni azt a precedenst, amelyet most teremtett.”
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábban megerősítette, hogy egy amerikai tengeralattjáró süllyesztette el az iráni hadihajót az Indiai-óceánon. A támadásban mintegy 80 ember meghalt, több mint 60 embert továbbra pedig is keresnek. Hegseth azt írta, a hajó azt hitte, biztonságban van a nemzetközi vizeken.
„Ehelyett egy torpedó süllyesztette el – csendes halál volt. A második világháború óta ez az első alkalom, hogy ellenséges hajót torpedóval süllyesztettek el. Ahogy akkor, amikor még Hadügyminisztériumnak hívták a tárcát, most is azért harcolunk, hogy győzzünk.”
Srí Lanka partjainál tartózkodik egy másik iráni hadihajó is, a kormány azt mondta, igyekszik „megóvni az emberéleteket”. A Srí Lanka-i szóvivő szerint a hajó az ország felségvizein kívül, az ország kizárólagos gazdasági övezetében tartózkodik. (Guardian 1, 2)
Olaszország légvédelmi támogatást küld a Perzsa-öböl menti országoknak
Olaszország légvédelmi támogatást tervez küldeni a Perzsa-öböl menti országoknak az iráni légicsapások miatt – mondta Giorgia Meloni miniszterelnök.
„Az Egyesült Királysághoz, Franciaországhoz és Németországhoz hasonlóan Olaszország is segítséget kíván nyújtani a Perzsa-öböl menti országoknak, különösen a védelem, azon belül is a légvédelem területén”
– mondta Meloni az RTL 102.5 rádióállomásnak. Hozzátette: nemcsak azért, mert baráti országokról van szó, hanem mert több tízezer olasz él a térségben, és mintegy kétezer olasz katona is ott állomásozik. „Olyan emberek, akiket meg akarunk, és meg is kell védenünk.” (CNN)
Rakéták és drónok zuhantak le egy repülőtér közelében Azerbajdzsánban, ketten megsérültek
Az azeri kormányhoz közel álló forrás szerint csütörtökön Irán irányából érkező rakéták és drónok zuhantak le az azerbajdzsáni Nahicseván exklávéban található repülőtér területén – írja a Reuters. A Nahicseván Nemzetközi Repülőtér nagyjából 10 kilométerre fekszik az iráni határtól.
„Az egyik drón a Nahicseván Autonóm Köztársaság repülőterének terminálépületét találta el, míg egy másik drón a Sakarabad faluban található iskolaépület közelében zuhant le”
– közölte Azerbajdzsán külügyminisztere. Az esetben két ember megsérült. Azerbajdzsán bekérette az iráni nagykövetet, és elítélte a támadást.