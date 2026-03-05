Amerika lövi Iránt, Irán lövi Izraelt, Izrael lövi Libanont

Az iráni Forradalmi Gárda csütörtökön közölte, hogy a Hormuzi-szoros csak az Egyesült Államokból, Izraelből, Európából és más nyugati szövetséges országokból érkező hajók előtt van lezárva.

„Korábban már jeleztük, hogy a nemzetközi jog és a vonatkozó határozatok alapján háborús helyzetben az Iráni Iszlám Köztársaságnak joga van ellenőrizni a Hormuzi-szoroson való áthaladást”

– közölte az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) az állami műsorszolgáltató beszámolója szerint. Figyelmeztettek: ha Egyesült Államokhoz, Izraelhez, Európához „és támogatóikhoz” tartozó hajókat észlelnek, „azok minden bizonnyal támadás célpontjává válnak”.

Az iráni Forradalmi Gárda egy járőrhajója a Hormuzi-szorosban 2022 júniusában. Fotó: -/AFP

A közel-keleti konfliktus komoly zavarokat okoz a világgazdaságban, elsősorban azért, mert gyakorlatilag megbénult a világ egyik legfontosabb hajózási útvonala, a Hormuzi-szoros. A Perzsa-öblöt a világgal összekötő szoroson halad át a globális olajtermelés mintegy ötöde, a forgalom azonban szinte teljesen leállt. Ez különösen Ázsiát érinti érzékenyen: Dél-Korea és Japán jelentős mértékben függ a Közel-Keletről érkező LNG-importtól, és több, Dél-Korea számára fontos olajszállítmány sem tud áthaladni a szoroson.

A helyzet az energiapiactól a tengeri szállításig több területre hatással van. Az olajárak a hét elején emelkedtek, ami az Egyesült Államokban már az üzemanyagárak növekedését is elindította, bár szerdára az árak stabilizálódtak, és a tőzsdék is korrigáltak. Közben a Maersk és a Hapag-Lloyd hajózási cégek bejelentették, hogy a harcok miatt a legtöbb, a Perzsa-öböl kikötőibe tartó szállítmányt már nem veszik fel. A szoros problémái az élelmiszerellátást is érinthetik, mivel hat öböl menti arab állam élelmiszerimportjának mintegy 85 százaléka ezen halad át. (CNN)