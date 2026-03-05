Újabb leépítés a pénzügyi szektorban, 2500 embert rúg ki a Morgan Stanley

A Morgan Stanley mintegy 2500 alkalmazottját – a teljes munkaerő állomány mintegy 3 százalékát – rúgja ki különböző részlegekről. A leépítést a vállalat működési prioritásainak változásai mellett egyéni teljesítmények is befolyásolták – közölték a Wall Street Journal forrásai.

Az elbocsátások az amerikai és a nemzetközi irodákat egyaránt érintik, és a bank három legfontosabb üzletágában, a befektetési banki és kereskedési, a vagyonkezelési, valamint a befektetési alapkezelési részlegen – történnek. A leépítések egy része már a múlt héten megkezdődött, a legtöbb érintett azonban szerdán kapta meg a felmondását.

A Morgan Stanleynek mintegy 83 ezer alkalmazottja van világszerte, és 2025-ben kiemelkedő évet zárt: az éves bevétel rekordot döntött a befektetési banki és a vagyonkezelési üzletágban egyaránt. A tavalyi negyedik negyedévben a vagyonkezelési részleg bevétele 13 százalékkal nőtt, és ez a terület adja a cég teljes bevételének közel felét.

A mostani elbocsátások első sorban a vagyonkezelési üzletágat érintik, ahol több privátbankár és háttérirodai dolgozó is távozik. Az érintettek közül többen a gazdag ügyfelek jelzálogügyleteivel foglalkoztak.

A pénzügyi szektorban nem ez az egyetlen leépítési hullám: az elmúlt évben több nagyvállalat is ezreket bocsátott el, részben a mesterséges intelligenciának köszönhető hatékonyságnövekedésre hivatkozva.