Vincent Cassel is szerepel majd a White Lotus negyedik évadában

KULTÚRA

Újabb nevet dobtak be a White Lotus készülő negyedik évadának szereplőgárdájából, a Deadline azt írja, Vincent Cassel is szerepel majd Mike White HBO-sorozatában.

Fotó: COLE BURSTON/AFP

A negyedik évad Franciaországban játszódik majd, várhatóan a francia Riviérán és/vagy Párizsban. Azt már tudni lehet, hogy a negyedik évadban feltűnik Helena Bonham Carter és Steve Coogan is, illetve Chris Messina.

A korábbi évadokról itt és itt, illetve itt írtunk.

helena bonham carter vincent cassel white lotus hbo fehér lótusz
