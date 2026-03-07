12 év után Oroszország újból medált nyert a téli paralimpián

Két bronzérmet is nyert a téli olimpián Oroszország, 12 év után először – írja a The Athletic. Az egyiket Varvara Voroncsihina a női, a másikat pedig Alekszej Bugaev férfi alpesi sí számban szerezte meg.

Fotó: KENTARO TOMINAGA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Voroncsihina azt mondta, nagyon boldog, hiszen ez az első paralimpiai érme, az viszont elszomorítja, hogy a 2022-es játékokból kimaradt. Ez azért történt, mert a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság Oroszország teljeskörű ukrajnai inváziója után felfüggesztette az oroszok és a fehéroroszok részvételét.

A 2014-es oroszországi Szocsiban megrendezett játékok óta az oroszok nem tudtak érmet szerezni. 2018-ban doppingolás miatt az orosz sportolók csak zászló és himnusz nélkül indulhattak, 2022-ben a háború miatt tiltották el őket Fehéroroszországgal együtt, és bár a 2024-es párizsi nyári paralimpiára részben feloldották a tiltást, 2018-hoz hasonlóan szintén kizárólag zászló és himnusz nélkül szerepeltek a versenyzők.

Oroszok a megnyitón Fotó: STEFANO RELLANDINI/AFP

Tavaly decemberben a Nemzetközi Sportdöntőbíróság azonban úgy döntött, bizonyos kvalifikációs kritériumok mellett engedélyezi orosz és fehérorosz sportolók részvételét a versenyeken. A döntés nem mindenkinek nyerte el a tetszését: a pénteki megnyitóünnepséget hét kelet-európai ország a távollétével bojkottálta. Köztük volt Csehország, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Ukrajna.