Egy vidéki benzinkúton korlátozták a tankolható mennyiséget

Naponta csak 30 liter üzemanyag vásárolható a Tolna vármegyei őcsényi benzinkúton, miután korlátozásokat vezettek be, írja a teol.hu.

A benzinkutat üzemeltető vállalkozó kitett egy táblát, amelyen felhívja a figyelmét az oda betérő járművezetőknek, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel szükségessé vált a mennyiségi korlátozás, így naponta egy járműbe csak 30 liter benzint vagy gázolajat lehet tankolni.

Illusztráció: Ying Tang/NurPhoto via AFP

A lap megkeresett több környéki benzinkutat is, ezeken a helyeken nincs korlátozás, de volt, aki elképzelhetőnek tartja, hogy lesz.

Az iráni háború hatására napok óta emelkednek az üzemanyag-árak.