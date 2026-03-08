A Közel-Kelet tovább lángol

Donald Trump szerint az Egyesült Államok és Izrael „megsemmisítette” az iráni rezsimet, de csak homályosan fogalmazott arról, hogy mit ért feltétel nélküli kapituláció alatt. „Az az, amikor feladják, vagy amikor már nem tudnak tovább harcolni, és nincs senki, aki feladná – ez is megtörténhet” – mondta az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén.

Az iráni elnök szombaton bocsánatot kért a szomszédos országoktól, és jelezte nyitottságát arra, hogy abbahagyja a támadásokat azok ellen, akik nem támogatják az izraeli-amerikai hadműveleteket. Trumpot ez nem győzte meg, és azt ígérte, hogy nagyon kemény csapások várnak Iránra szombaton. Amire az iráni külügyminiszter azt válaszolta, hogy ha eszkalációt akar, megkapja: Abbász Araghcsi szerint Irán „nyitottságát a feszültségcsökkentésre” Trump elnök „félreértelmezte” és ezzel „szinte azonnal megsemmisítette”.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának „soha nem lett volna szabad megtörténnie” – mondta vasárnap Kína külügyminisztere. „A világ nem térhet vissza a dzsungel törvényeihez” – mondta Vang Ji egy pekingi sajtótájékoztatón, és a katonai műveletek befejezését szorgalmazta.

Mindeközben

Iránban új támadási hullámot indított az izraeli hadsereg az energetikai infrastruktúra ellen, miután éjszaka teheráni olajraktárakat támadtak meg.

Ég a teheráni olajfinomító Fotó: ATTA KENARE/AFP

Az Öböl-országokat továbbra is támadja Irán. A kuvaiti hadsereg közölte, hogy „ellenséges drónok hullámával” küzd, többek között a kuvaiti nemzetközi repülőtér üzemanyagtartályai ellen elkövetett támadással. A világsajtó címlapjain egy tűzbe borult torony látható.

Dubaj szerint egy lakosuk meghalt, miután egy „légi elfogás” során repeszek hullottak az autójára.

Három ember megsérült Bahreinben, miután rakétatöredékek csapódtak be egy egyetemi épületbe – közölte a kis szigetország belügyminisztériuma. „Az iráni agresszió válogatás nélkül támadta meg a polgári célpontokat, és dróncsapás után anyagi károkat okozott egy sótalanító üzemben.”

Izraelben Jair Lapid ellenzéki politikus arra szólította fel a kormányt, hogy „pusztítsa el Irán összes olajmezőjét”, hogy megbénítsa az ország gazdaságát. A hadsereg azt jelentette, hogy Iránból indított rakéták elfogásán dolgozik, és csapást mért a Libanonban az Iszlám Forradalmi Gárda külföldi műveleti ágára.

Libanonban tisztviselők több éjszakai csapásról számoltak be, köztük egyről, amely szerintük izraeli légitámadás volt egy szálloda ellen, ahol négy ember életét követelte. Állításuk szerint a harcok eddig közel félmillió embert kényszerítettek menekülésre.

Bejrút becsapódás után Fotó: -/AFP

(BBC, Guardian)