Magyar Péter: Nyomatékosan felhívom az orosz vezetést, hogy tartózkodjanak a választások befolyásolásától

Magyar Péter reagált az orosz nagykövetség közleményére, amelyben tagadják az orosz befolyásolási kísérletről szóló híreket, egyben megkérdőjelezik a Tisza elnökének támogatottságát. Magyar arról ír, idén lesz az 1956-os forradalom 70. évfordulója, és ahogy akkor, úgy a magyarokat „ma sem lehet megfélemlíteni”.

„Április 12-én a magyarok többsége meg fogja erősíteni, hogy a hazánk helye az európai szövetségi rendszerben van, és hogy egy külső befolyástól mentes, szabad, független Magyarországon szeretne élni” – írja. „Elvárom a tiszteletet az Önök részéről minden magyar emberrel szemben és hazánk szuverenitása kapcsán is.”

Magyar hozzáteszi, hogy „a leendő TISZA-kormány kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekszik majd az Orosz Föderációval”.

„Ugyanakkor nyomatékosan felhívom az orosz vezetést, hogy tartózkodjanak a magyar országgyűlési választások bármilyen befolyásolásától és a magyarok fenyegetésétől.”

Fotó: Németh Dániel/444

Az orosz nagykövetség posztjában az RTL kérdésére reagált, amely azt firtatta, valóban „dolgozik-e három fős orosz delegáció, Vagyim Tyitov vagy Szergej Kirijenko vezetésével”, és ha igen, mi a feladatuk. A két név a VSquare eheti hírlevelében szerepelt, miszerint ők dolgoznak a magyar választások befolyásolásán. A nagykövetség azt tagadta, hogy ők jelenleg a nagykövetségen dolgoznának. A hírlevél szerzője azonban lapunknak elmondta, eredetileg nem is azt állította, hogy Tyitov és Kirijenko formálisan a nagykövetségen dolgoznának, hanem hogy soktucat ember dolgozik alattuk online Oroszországból. Azt is hozzátette, hogy mindezen felül hárman érkeztek januárban a nagykövetségre az orosz hírszerzéstől, de ők nem hivatalos diplomaták, hanem diplomáciai mentesség alatt dolgozó személyek.

