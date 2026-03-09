A 23 piros lapot hozó brazil focimeccs története a gyengeelméjű Everson kapussal

Valakinek túl ép az arca.

Rekordgyanú: Matheus Delgado Candancan brazil játékvezető vasárnap 23 piros lapot osztott ki a brazil Minais Gerais állam bajnoki döntőjének végén a Cruzeiro és az Atletico Mineoro játékosainak. A büntetést az Atlético kapusának ámokfutását követő, perceken át tartó tömegverekedés váltotta ki. A szinte tökéletes szórakoztató produkciónak egyetlen hibája volt: a bíró fizikailag nem merte felmutatni egymás után mind a 23 pirosat, simán csak lefújta a meccset, majd utólag beírta a jegyzőkönyvbe a majdnem kéttucatnyi kiállítást.

A statisztikákat nézve úgy tűnik, hogy első osztályú csapatok által vívott futballmeccseket nézve talán ez a világcsúcs kiállításban. Korábban jegyeztek fel ugyan 36 piros lapot hozó argentin bajnokit, de az Atlético Claypole és a Victoriano Arenas 2011-es meccsét az ötödosztályban játszották. Topszinten a 2022-ben játszott Boca Juniors - Racing Club argentin bajnoki tűnik a rekordernek 10 piros lappal. Ott a ráadás vége felé tört ki tömegverekedés.

De hogy jutottunk el idáig?

Brazíliában járunk, ahol a nagyobb csapatok az országos mellett a saját államuk bajnokságában is indulnak. A Cruzeiro és az Atletico Mineiro csapatai a több mint húszmilliós lakosságú Minais Gerais államéban. Mivel az állam két messze legerősebb csapatáról van szó, csoda, hogy a döntő közben nem szunyókálnak el néha az unalomtól: az eddigi 112 kiírásból 89-et a két csapat valamelyike nyert meg és ez volt a 27. egymás elleni bajnoki döntőjük.

De most sem szunyókáltak, sőt. A meccs végéig egyetlen gól esett, azt a cruzeirós Caio Jorge lőtte a 60. percben. Így fordultunk rá a hatperces hosszabbítás legeslegvégére, amikor az eleve nyeregben lévő Cruizeiro kontrázhatott, de Everson, az Atletico Mineiro kapusa könnyendén kivédte a Cruzeiro tízese, Matheus Pereira gyenge lövését. Ám az kipattant róla és érkezett a kékek csatára, Christian. Everson kivetődve fel tudta kapni előle a labdát, de a támadó közben kicsit mintha megrúgta volna a fejét. Még ha szabálytalan volt is, nagy kárt nem okozott a kapusban, mert Everson rugóként pattant fel, majd egészen meglepő húzásra szánta el magát: bár a csapata hátrányban volt, a döntő utolsó másodperceiben jártak és az ő kezében volt a labda, hősünk a villámgyors kirúgás helyett fogta magát, a csatárt a földre lökte, majd mindkét térdével beletérdelt a földön fekvő Cristian arcába. Látványos, pankrátormeccshez illő akció volt, csakúgy, mint az a pillanat, amikor pár másodperces spéttel megérkeztek a felpaprikázott cruzeirósok és vértől megrészegedett pirányacsapatként vetették rá magukat az indulatkezelési problémákkal küzdő kapusra.

A helyzet ezután részben a bíró erélytelensége miatt nem csillapodott még perceken át: nem adott lapot, nem küldött le senkit, a játékosok pedig akadálytalanul gomolyogtak a pályán kisebb-nagyobb csoportokban, hogy újra meg újra összeverekedjenek. Pár biztonsági ember mozogott ugyan a gyepen, de ők érdemeben nem avatkoztak közbe.

Ilyet ritkán látni, élvezd ki a finom pillanatokat:

Így robbantak rá a Cruzeiro játékosai a brutális kapusra:

Lyanco középhátvéd hetet kapott:

Kaio Jorge nemcsak a labdát rúgja ügyesen:

Hulk tarkóütése instant klasszikussá vált, szegény Lucas Romero:

Everson a tarkóját fájlalta, ezért a homlokát verték a kapufába:

Végül álljon itt azon hidegvérű hősök vagy éppen kígyóvállú táposok neve, akik bár pályán voltak, NEM verekedtek, így pirosat sem kaptak.

Cruzeiro: Willam, Kaiki, Lucas Silva, Matheus Pereira.

Atletico Mineiro: Dudu, Bernard, Cissé, Hugo, Higo, Nathanael.

A sztori hátteréhez tartozik, hogy a Crzueiro–Atletico Mineiro-meccsek eleve a legszenvedélyesebb brazil örökrangadók közé tartoznak, van külön nevük is, a Clássico Mineiro. Talán csak a Flamengo–Fluminense és a Corinthians–Palmeiras párharcok hasonlíthatók ezekhez az idegbaj fokát tekintve. Mindkét csapat Belo Horizonte-i és száz évnél is régebben utálják egymást, a rangadók előtt és után a szurkolók is gyakran összecsapnak. Nagy város, nagy utálat: Belo Horizonte 2,5 milliós város, külvárosokkal együtt pedig több mint 6 millióan lakják.