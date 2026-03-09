Felgyújtottak és levizeltek egy Dobrev-plakátot, a DK feljelentést tesz

„Ide vezet a macsó acsarkodás.”

Ezzel felütéssel tett közzé videót Dobrev Klára, a DK elnöke, amelyben egy olyan felvételt mutatnak be, amin valakik felgyújtanak majd levizelnek egy Dobrev-plakátot. A DK elnöke jelezte: feljelentést tettek az ügyben.

Nem ez volt az első ilyen eset, amit a DK bemutatott, korábban egy olyan felvételt is közzétettek, amin egy fiatal férfi egy garázsban, feltehetően nem valódi fegyverrel céloz, majd lő egy szórólapra, amin Dobrev Klára és Jakab Péter látható.

Egy egy háborítatlan plakát.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Január végén a Tisza önkénteseit baltával fenyegette meg egy férfi Debrecenben, februárban a Kutyapárt tatabányai jelöltjét fenyegették késsel kopogtatás közben, Vitályos Eszter fideszes képviselő pedig a hétvégén számolt be arról, hogy Szentendrén egy aktivistájukra gázriasztó pisztollyal lőttek rá aláírásgyűjtés közben.

A Mi Hazánk szintén hétfőn jelezte, hogy egy aktivistájukat erőszakos támadás érte plakátolás közben.

