Ukrajna bekérette a magyar nagykövetet

A kijevi külügyminisztérium bekérette Heizer Antalt, Magyarország ukrajnai nagykövetét – írja az Interfax.

Az ukrán külügyminisztérium közleménye szerint Heizernek átadott a diplomáciai jegyzékben „határozottan tiltakoztak” Magyarország „súlyos nemzetközi jogsértései” miatt, amelyek többek között érintik az Emberi Jogok Európai Egyezményét, az 1963-as bécsi konzuli egyezményt, valamint az ukrán–magyar konzuli egyezményt akkor, amikor magyar hatóságok őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt, akik Bécsből Ukrajnába szállítottak pénzt és aranyat a Raiffeisen Bank International AG (Ausztria) és az ukrán Oschadbank között létrejött nemzetközi szerződés keretében, teljesen jogszerűen.

Csütörtök napközben egy benzinkútnál a Terrorelhárítási Központ ukrán rendszámú pénzszállító járművekre csapott le, ekkor vették őrizetbe az ukránokat. A 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat a magyar hatóságok lefoglalták, az elfogott ukránokat kiutasították Magyarországról. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomoz, pénzmosás gyanújával.

Fotó: Facebook/Magyarország kormánya

A kijevi közlemény kiemeli: a magyar fellépés során a hatóságok „megfélemlítő eszközöket és pszichológiai nyomásgyakorlást” is alkalmaztak, valamint aránytalan erőszakot is tapasztaltak az érintettek. Ukrajna közölte, hogy ez „teljes mértékben elfogadhatatlan”, és ellentétes a nemzetközi normákkal. Az ukrán külügy korábbi közleménye szerint a magyar hatóságok 28 órán át bilincsben tartották és végig bekötött szemmel szállították az elfogott pénzszállítókat. A beszámoló szerint elvették a személyes tárgyaikat, köztük a telefonjaikat, így nem tudták értesíteni családjukat, munkaadójukat vagy az ukrán nagykövetséget. Egy speciális diétára és rendszeres gyógyszerbevitelre szoruló fogvatartott csak azután kapott orvosi ellátást, hogy elvesztette az eszméletét, és később kórházba is kellett szállítani.

A minisztérium most a Heizer nagykövetnek adott jegyzékben azt felrótta, hogy Budapest nem biztosított konzuli hozzáférést a fogva tartott ukrán állampolgárokhoz annak ellenére, hogy erre hivatalos diplomáciai úton kérelmet nyújtottak be. Ez Ukrajna szerint „súlyos megsértése” a nemzetközi jogi előírásoknak.

Emellett Kijev információt kért Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének új törvénytervezetéről. A javaslat lényege, hogy NAV által kezdeményezett eljárás végig lefoglalva maradhasson az ukrán pénzszállítóktól elkobzott vagyon.