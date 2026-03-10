A régi baloldalé a kazincbarcikai vereség, nem a Tiszáé

„Barcikán 2 fideszes képviselőjelölt indult egy baloldali ellen. A Városvédők mind fideszesek, csak 4 éve civillé vedlettek, amikor rájöttek, hogy narancsban esélytelenek.”
„Az az igazság, hogy Szitkáék is azzal küzdenek, mint minden politikai erő, normális ember már nem nagyon akar a közélet közelébe menni és kínzó a káderhiány.”
„Ez a Kaló gyerek viszont már nem a korábbi jóléti vénségében politizáló díszfasz, hanem egy viszonylag normálisan kommunikáló, partiképes fideszes politikus.”
Néhány markáns vélemény a kazincbarcikai időközi választás után. Ez az a választás, ahol hatalmas meglepetésre 16 év után nyert egyéni választókerületet a Fidesz.
A 23 ezres borsodi várost 2006 óta a mai napig MSZP-s Szitka Péter baloldali összefogása vezeti. Ahogy az elmúlt években mindig, így 2024-ben is nagyon nyertek. A képviselőtestületben a baloldali összefogásnak 7, a Városvédőknek 2, a Fidesznek és a Mi Hazánknak csupán egy-egy képviselője volt.
A 7-es választókörzetben azután kellett új szavazást kiírni, hogy meghalt Pásztor Gábor.
A 2024-es eredmény itt így nézett ki:
Az időközi választáson a Mi Hazánk nem indult, és 2024-hez képest minden a feje tetejére állt:
A Fidesz a választási győzelem hírét, akárcsak a pár héttel ezelőtti balmazújvárosiét, nyomta a csövön, ahogy csak kifért. „Hatalmas győzelem Kazincbarcikán az időközi választáson – írta Orbán Viktor. – Valóság vs. Tisza: 2:0. Ezen a településen 16 év után nyertünk egyéni önkormányzati körzetet.”
Menczer Tamás még a 444 választást beharangozó cikkét is megemlítette, mintha nem lett volna igaz az, amit írtunk: Kazincbarcikán a Fidesz a harmadik erő. És behozott egy újabb szempontot: szerinte a tiszás jelölt csak harmadik lett. Minden bizonnyal a városvédő Séllyei Erzsébetet tekintette tiszásnak, hiszen ő lett harmadik, de róla majd később. A Tisza ezen az időközi választáson, akárcsak a többin, nem indult.
Mi történhetett Kazincbarcikán?
A régi baloldal csúnyán felsült a mozgósítással, a Fidesz elvitte a 2024-es szavazóit, és egy kicsit többet is.
Orbán Viktor a pár héttel ezelőtti balmazújvárosi időközi választás fideszes győzelméből azt olvasta ki, hogy nem lesz itt brüsszeli bábkormány. De mit olvas ki a vasárnapi kazincbarcikaiból, ahol 2024-ben még az alig három hónappal korábban alakult városvédők is megelőzték a Fideszt. Az MSZP-s Szitka Péter és emberei pedig 2006 óta szinte verhetetlenek.
Szeged az egyetlen megyei jogú város, ahol 2002 óta nem tud polgármester-választást nyerni a Fidesz. Pedig a nagyvállalkozótól a lakótelepi arcig mindenféle jelöltekkel próbálkoztak, de egyik nagyobb vereséget szenvedett, mint a másik. Hogy ebben mennyi köze van a 2002-ben bukott fideszes Bartha Lászlónak, arról megoszlanak a vélemények, egy biztos: ami Orbánnak Gyurcsány, az Botkának Bartha.
A Fidesz pártigazgatóját egy olyan apróság nem állíthatja meg, hogy egyik balmazújvárosi jelölt sem volt Tiszás.
Az indoklás szerint az egykori MSZP-s, most független színekben induló politikus plakátjai és szórólapjai megtévesztőek.