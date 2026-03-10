A régi baloldalé a kazincbarcikai vereség, nem a Tiszáé

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

„Barcikán 2 fideszes képviselőjelölt indult egy baloldali ellen. A Városvédők mind fideszesek, csak 4 éve civillé vedlettek, amikor rájöttek, hogy narancsban esélytelenek.”

„Az az igazság, hogy Szitkáék is azzal küzdenek, mint minden politikai erő, normális ember már nem nagyon akar a közélet közelébe menni és kínzó a káderhiány.”

„Ez a Kaló gyerek viszont már nem a korábbi jóléti vénségében politizáló díszfasz, hanem egy viszonylag normálisan kommunikáló, partiképes fideszes politikus.”

Néhány markáns vélemény a kazincbarcikai időközi választás után. Ez az a választás, ahol hatalmas meglepetésre 16 év után nyert egyéni választókerületet a Fidesz.

A 23 ezres borsodi várost 2006 óta a mai napig MSZP-s Szitka Péter baloldali összefogása vezeti. Ahogy az elmúlt években mindig, így 2024-ben is nagyon nyertek. A képviselőtestületben a baloldali összefogásnak 7, a Városvédőknek 2, a Fidesznek és a Mi Hazánknak csupán egy-egy képviselője volt.

A 7-es választókörzetben azután kellett új szavazást kiírni, hogy meghalt Pásztor Gábor.

A 2024-es eredmény itt így nézett ki:

Pásztor Gábor (MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd) 49,96%, 566 szavazat, Kaló Attila (Fidesz) 23,39%, 265 szavazat, Orosz Csaba (Városvédők) 18,18% 206 szavazat, Varsányi Tibor Ferenc (Mi Hazánk) 8,47%, 96 szavazat.

Az időközi választáson a Mi Hazánk nem indult, és 2024-hez képest minden a feje tetejére állt:

Kaló Attila (Fidesz) 43,21%, 283 szavazat (2024-hez képest +18 szavazat), Sütő Ágnes (független, Szitka támogatottja) 36,34%, 238 szavazat (a baloldali összefogás 2024-es jelöltjéhez képest -228 szavazat), Séllyei Erzsébet (Városvédők) 20,46%, 134 szavazat (2024-hez képest -72 szavazat).

A Fidesz a választási győzelem hírét, akárcsak a pár héttel ezelőtti balmazújvárosiét, nyomta a csövön, ahogy csak kifért. „Hatalmas győzelem Kazincbarcikán az időközi választáson – írta Orbán Viktor. – Valóság vs. Tisza: 2:0. Ezen a településen 16 év után nyertünk egyéni önkormányzati körzetet.”

Menczer Tamás még a 444 választást beharangozó cikkét is megemlítette, mintha nem lett volna igaz az, amit írtunk: Kazincbarcikán a Fidesz a harmadik erő. És behozott egy újabb szempontot: szerinte a tiszás jelölt csak harmadik lett. Minden bizonnyal a városvédő Séllyei Erzsébetet tekintette tiszásnak, hiszen ő lett harmadik, de róla majd később. A Tisza ezen az időközi választáson, akárcsak a többin, nem indult.

Mi történhetett Kazincbarcikán?