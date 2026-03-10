Egy parlamenti ülésen kétszer függesztették fel Hadházy Ákos mentelmi jogát, felszólalásaiban ő maga sem tiltakozott emiatt

Az Országgyűlés 126 igen, 51 nem és 4 tartózkodás mellett felfüggesztette Hadházy Ákos független képviselő mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, miután a politikus ellen Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő tettleges becsületsértés vétsége miatt tett feljelentést. Mindez azután történt, hogy Hadházy Ákos egy általa szervezett tüntetésen szóváltásba keveredett egy szerzetessel.

Maga Hadházy Ákos az ülésen felszólalva mentelmi joga felfüggesztését kérte.

A parlament ezt követően újra szavazott a független képviselő mentelmi jogáról, aki ellen rágalmazás vétsége miatt tett feljelentést Horváth István fideszes országgyűlési képviselő és egy jogi személy. Az Országgyűlés 141 igennel,43 nem és 1 tartózkodás ellenében ebben az ügyben is a felfüggesztés mellett foglalt állást.

Hadházy Ákos tüntet Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Hadházy Ákos ez előtt a szavazás előtt is a mentelmi joga felfüggesztését kérte, arra hivatkozva, hogy nagyon érdekli az ügy.

Nem függesztették fel ezzel szemben Varga Zoltán (DK) mentelmi jogát, amit a Nyíregyházi Törvényszék indítványozott, miután a képviselő ellen egy természetes személy becsületsértés miatt tett feljelentést. A parlament 6 igen, 174 nem és 3 tartózkodás mellett utasította el a kezdeményezést.

Pócs János (Fidesz) mentelmi jogát sem függesztették fel, aki ellen egy természetes személy tett feljelentést rágalmazás miatt. Az Országgyűlés a Szolnoki Járásbíróság kezdeményezésére foglalkozott az üggyel. A döntéshozatalnál 19 képviselő voksolt igennel, 162 nemmel, míg 3 tartózkodott. (via MTI)