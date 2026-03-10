Magyar Péter: Senkinek nem kell megkérdőjelezni a magyarságát, csak mert mást vagy másképp szeret, mint ahogy azt a hatalom elő szeretné írni

„A változás nem veszély, hanem egy utolsó utáni esély” – mondta Magyar Péter az országjárásán, Mohácson, kérve a szimpatizánsait, hogy beszéljenek minél több emberrel. Azzal folytatta, hogy „a 25. órában vagyunk”, a közszolgáltatások nem működnek, sokan élnek létminimum alatt, tízezrek halnak meg megelőzhető betegségben. „Ennél többet érdemel haza, ennél többre képes az ország” – mondta.

Magyar Péter Mohácson Fotó: Magyar Péter Youtube-csatornája

Ezután arról beszélt, hogy a Tisza másmilyen országot akar, ahol a magyarságát nem kérdőjelezik meg senkinek, és „senkit nem poloskáznak le”. (Orbán lassan egy éve, március 15-én mondta el a poloskázós beszédét.)

A gondolatmenet elejére később is visszatért, és hosszabban kifejtve arról beszélt, senkinek nem kell megkérdőjelezni a magyarságát, aki magyarul álmodik, magyarul gondolkodik, magyarul olvassa Radnótit és József Attilát, az

„magyar ember akkor is, ha másra szavaz, mást gondol a világ dolgairól, akkor is magyar, ha másban hisz, mást vagy másképpen szeret, mint ahogy azt a hatalom elő szeretné írni.”

Magyar Péter arról beszélt, hogy a Tisza egy békés és biztonságos, működő országot akar. Szerinte a választás sorsdöntő lesz, most rendszerváltásra van szükség. Megismételte, amiről már korábban is beszélt, hogy aki nem a Tiszára szavaz listán és egyéniben, az „Orbán Viktor korrupt rendszerének a hatalmon tartására szavaz”.

A beszéde közben többször kiabáltak, sikítoztak a jelenlévők, például akkor is, mikor a bátor nőkről beszélt.

Fotó: Magyar Péter Youtube-csatornája

A helyi jelölt, Rózsahegyi Áron bemutatásakor arról beszélt, ő a választókat fogja képviselni, nem uralkodni fog.

„Nem 4 évente jelenik meg, nem szerez a barátnőjének nem tudom milyen állást milyen frakcióban, nem lesz alatta háromszor-négyszer annyi minden beruházás, nem fog azért külön pénzt felvenni, mert az 500. évfordulóra helyre kell hozni az emlékművet, az emlékparkot, mert ez a feladata egy mohácsi képviselőnek.”

(A frakciós állással Magyar magas labdát adhatott fel, nemrég Lázár János ugyanis azt állította, Varga Judit miniszter járta ki nála, hogy férjeként Magyar különböző jólfizető állásokhoz jusson.)

Az országjáráson beszélt a Tisza programjáról, és állítása szerint a valódi tehetős emberek (vagyis nem a NER-en meggazdagodott oligarchák) támogatják a Tisza tervét a milliárdosok közteherviselésére. Orbán ezt elutasítja, mert a családja érintett – mondta Magyar.

Ismét kihívta Orbánt egy nyilvános vitára, és élőben is elmondta, hogy a Fidesz pániküzemmódba kapcsolt, ezért bújnak ki a csarnokból. (Orbán pár órával korábban bejelentette, hogy országjárásra indul, főtereken fog beszélni, bár nem tudni, milyen körülmények között).

„Már csak egy lépés, hogy összeszedje a bátorságát, és 20 év után először kiálljon egy nyílt és egyenes vitára” – mondta Magyar, aki szerint Orbánnak nem a külpolitikáról kellene beszélnie, hanem a magyarokról. A rendezvény végén a baranyai jelöltek is kiálltak a színpadra.

Magyarnak ez volt a negyedik rendezvénye kedden, előtte a Somogy megyei Böhönyén és Babócsán járt, illetve a Baranya megyei Szigetváron járt.