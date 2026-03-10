Megjelentek a benzinárstop részletszabályai, kemény világ jön a benzinkutakra

Frissítés: Cikkünk első verziójában azt írtuk, hogy a hétfő éjjeli Magyar Közlönyben megjelent három kormányrendelet egyes szabályozásai cáfolják azt, amit Nagy Márton nem sokkal korábban bejelentett, miszerint a kereskedők a most védett árnak hívott árstopos kiskereskedelmi árnál alacsonyabb áron kapják majd a dízelt és a 95-ös benzint. Ez az eredeti állításunk azonban csak részben igaz.

Az valóban igaz, hogy a rendeletekben ugyanolyan szinten maximálták a kis- és nagykereskedelmi árakat: az úgynevezett védett áras benzint literenként legfeljebb 595 forintért adhatják a kutak, és a nagykereskedő is kérhet értük ennyit (a gázolaj árstopos ára literenként 615 forint). Csakhogy az egyik jogszabály rendelkezik arról, hogy az állam az úgynevezett biztonsági kőolajtermék készletekből 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadít fel (ezt szintén megírtuk).

Amit nem fedeztünk fel a rendeletben eredetileg: ezekhez a készletekhez – amik legkésőbb 2026. május 15-éig állnak rendelkezésre – a benzinkutak az árstopos kiskereskedelmi ár alatt juthatnak hozzá. Az NGM szerint a nagyker- és kiskerárakat azért így szabályozták, hogy a kutaknak ne kelljen drágábban üzemanyagot venniük később, esetleg további piaci áremelkedések esetén. A minisztérium emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a hétfő este bejelentett jövedékiadó-csökkentés ugyancsak ad némi mozgásteret, hogy a kutak nyereséggel adhassák az árstopos üzemanyagokat is.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

„A Kormány 50/2026. (III. 9.) Korm. rendelete a nemzetközi energiabiztonsági válsághelyzetre tekintettel a magyarországi üzemanyagellátás védelméről” című jogszabályt olvasva, miszerint

„a védett áras termék – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb kiskereskedelmi bruttó ára” (1. § 2. bekezdés)

és a „védett áras termék – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb nagykereskedelmi bruttó ára” (3. § 2. bekezdés) ugyanannyi lesz: a benzinnél literenként 595 forint, a gázolajnál 615 forint,

a Portfólió gyorselemzése is arra jutott első olvasatban, hogy kormány eltörölte a benzinkutak árrését az árstopos üzemanyag-értékesítés esetére. „Mivel az árrést eltörölte a kormány ezzel most az üzemanyagpiacon, a kutak veszteséget fognak elkönyvelni, mert az egyéb üzemeltetési költségeiket (bérköltség, bérleti díjak stb.) sem tudják majd kitermelni a marzsból” – írták, hozzátéve: ez a lépés a kisebb, kevésbé tőkeerős kutakat és láncoknak lesz különösen fájdalmas. Ez viszont az NGM szerint legalább a felszabadított állami készletek esetében nem így lesz.

A rendeletekből kiderül továbbá, hogy

a benzinkutaknak a kútoszlop kijelzőjén a piaci árat kell feltüntetniük,

az árstopos egységárat „az üzemanyagtöltő állomás területén vagy más arra alkalmas helyen (oszlopon vagy táblán) fel kell tüntetni, olyan magasságban és méretben, hogy az a közlekedési útvonalról jól olvasható legyen”,

továbbá „a kútoszlop környezetében, az üzemanyagtöltő állomást kiszolgáló kereskedelmi egység bejáratánál, valamint a pénztárnál” is tájékoztatást kell adni magyarul és angolul, „jól látható módon”, hogy ki melyik áron jogosult tankolni,

a benzinkutas kötelessége ellenőrizni, hogy az adott vásárló kedvezményes áron tankolhat-e, ehhez ellenőrizni kell „a gépjármű forgalmi engedélyének segítségével legalább a töltött gépjármű gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját”, továbbá „jogosult és egyben köteles a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére és számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon való tárolására”,

aki legalább három hónapja benzinkutat üzemeltet, annak muszáj árstopos üzemanyagot forgalmazni,

a benzinkutak nem csökkenthetik a nyitvatartási időt,

üzemszünetet csak az a benzinkút hirdethet, amelyik „7 napon belül nyitvatartási idejében összesen 48 órán keresztül nem tudja” az árstopos üzemanyaggal kiszolgálni vevőit, ez viszont ilyenkor más terméket sem árusíthat,

ha valaki üzemszünetet hirdet, az állam másik üzemeltetőt jelölhet ki a helyére, aki külön engedély nélkül átveheti a működtetést, birtokba veheti az benzinkúti ingatlant és annak tárgyi eszközeit, használhatja azokat, és a meglévő árukészletet is értékesítheti meghatározott elszámolási szabályok mellett.

Azt megerősíti az egyik rendelet, amit Nagy Márton szintén bejelentett hétfőn: a nyersolajra, dízelre és 95-ös benzinre azonnal exporttilalmat rendelt el a kormány.

Fontos azt is tudni, hogy Szijjártó miniszter külön rendeletben jogosultságot adhat, kölcsönösségi alapon, más országok autósainak, ha az adott ország hasonló jogokat ad a magyar autósoknak. Avagy, ahogyan a jogszabály írja: „Védett áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, ha a külföldi rendszámú gépjármű államjelzése szerinti országban az üzemanyag védett áras termék, és a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű – a védett ár mértékét ide nem értve – legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, védett áras üzemanyaggal tölthető.”

A hétfő éjszaka megjelent rendelet egyébként éjfélkor életbe is lépett, vagyis a kutaknak ezúttal sem volt sok idejük felkészülni a jogszabályi előírások alkalmazására. A Mol például saját töltőállomásainak néhány órával az árstop bejelentése előtt rendelt el, rendkívüli árintézkedéssel új, a később a kormány által megszabottnál magasabb árakat. Az árstopos kormánydöntéssel kapcsolatban Bujdos Eszter üzemanyag-piaci szakértő első, még a részletek ismerete nélküli reakciójáról itt számoltunk be.